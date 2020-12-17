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‫تعليقات الزوار

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  • ali
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 01:55

    أين هم بلد المليون شهيد.و خاوة خاوة……و سنحرر فلسطين…….من هذه الصورة.لو أتيحت لكم الفرصة.لكنتم أول المطبعين……

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