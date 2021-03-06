جهود طبية بالوداد لاستعادة داري قبل "الديربي"

جهود طبية بالوداد لاستعادة داري قبل "الديربي"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 7 مارس 2021 - 00:20

يبذل الطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي جهودا كبيرة لتأهيل المدافع أشرف داري من أجل العودة إلى الميادين في أسرع وقت، وذلك تمهيدا لإشراكه في مباراة “الديربي” أمام الرجاء الرياضي، لحساب الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين المقررة بعد أسبوعين تقريبا.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن إصابة اللاعب ليست خطيرة ولن تبعده لفترة طويلة عن الملاعب، حيث تشبه إلى حد ما نوعية الإصابة التي لحقت الظهير الأيسر للفريق يحيى عطية الله، التي عاد بعدها سريعا للدفاع عن ألوان “الفريق الأحمر”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجهد الكبير الذي قام به اللاعبون خلال تنقلهم إلى أنغولا ثم إلى بوركينافاسو، إضافة إلى الحرارة المفرطة بواغادوغو، عوامل أسهمت في إصابة أشرف داري.

ويعول فوزي البنزرتي كثيرا على أشرف داري في خط الدفاع، حيث شكل ثنائيا جيدا رفقة أمين أبو الفتح، الذي انسجم سريعا مع أجواء الفريق، وأخر التحاق الشيخ كومارا بالتشكيل الأساسي.

أشرف داري الرجاء الرياضي الطاقم الطبي الوداد الرياضي

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