جودة "الدلاح" في زاكورة

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تعليقات الزوار7
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الدلاح الطبيعي فاكهة صيفية وليست ربيعية ، من قال غير هذا عليه أن يبحث ويسأل الإختصاصيين في علم التغذية.
ملاحظة: في هذه الأيام رأيت بأم عيني عنبا يباع في السوق، مع العلم أن العنب الطبيعي فاكهة خريفية.
جودة الدلاح وتدمير الفرشة المائية بشكل لا رجعة فيه وانتظروا الكارثة !!
وبعد ذلك ياتي من يقول بانه معدل جينيا ،فلا اعرف من ياتون بهذه الخزعبلات ولصالح من يعملون،الفاهم يفهم
زاكورة من اراضي الجزاير المروك يردها لينا اراضي المليون شهيد راحت للمخزن المستعمر
قل لنا ماهي كلفة انتاجكم للدلاع من مياه الفرشة المائية وأثرها مستقبلا على ازمة العطش لسكان المنطقة؟ علما أن الفرشة المائية لا تتغذى إذ أنكم تنهكون المخزون المائي المجتمع لملايين السنين، وهل انتاج الدلاع في زاكورة ناتج عن دراسة مندمجة تأخذ بالاعتبار كل الابعاد بما فبها نذرة الماء في المنطقة الشبه الصحراوية
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
زراعة الدلاح في نواحي زاكورة جريمة مكتملة الأركان فقد استنزفت الفرشة للمائية بالمنطقة في الوقت الذي تعاني فيه من الجفاف الشديد، بالإضافة لوجود سد المنصور الذهبي الذي قطع الماء عن واد درعة الذي يشكل شريان الحياة لهذه المنطقة القاحلة، مما جعل سكان واحة درعة بالكامل لا يجدون ما يشربونه ويعانون من انقطاعات لمياه الشرب قد تصل الى شهور..
لذا يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها ومنع هؤلاء الجشعين الذين لا يهمهم سوى الربح السريع من هذه الزراعة وغيرها من الممارسات التي تهدد مستقبل وحياة السكان ، واتخاد اجراءات لمحاولة احياء هذه المنطقة المنسية.