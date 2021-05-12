"حافلات مزدوجة" تعزز أسطول النقل بالدار البيضاء

توصلت شركة النقل الحضري “ألزا” بمجموعة من الحافلات المزدوجة، يبلغ طول الواحدة منها 18 مترا، ستعزز أسطول النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها.

وحسب مصدر مطلع، فإن أسطولا من الحافلات المزدوجة من صنع شركة “مرسيدس” وصل إلى العاصمة الاقتصادية للمملكة، وينتظر أن ينطلق العمل به في بعض الخطوط قريبا.

ولفت مصدر هـسبريس إلى أن العدد الباقي من الحافلات المتفق عليه وفق دفتر التحملات ليصل المجموع إلى 700 حافلة، سيكون جاهزا لدخول الخدمة في شتنبر المقبل في حالة إتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ويعول البيضاويون على هذه الحافلات الجديدة قصد التخفيف من معاناة التنقل والازدحام الذي تعرفه مجموعة من الخطوط، لا سيما في ظل عدم كفاية الحافلات المتوفرة حاليا.

وكان قد جرى العمل بالحافلات الجديدة بالدار البيضاء في شهر فبراير الماضي تحت اسم “كازا بيس”، بأسطول يصل إلى 450 حافلة.