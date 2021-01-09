حالة تخدير تدفع شابا إلى رشق السيارات في سلا

حالة تخدير تدفع شابا إلى رشق السيارات في سلا
صورة: هسبريس
السبت 9 يناير 2021 - 06:29

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، صباح الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد أحدث الفوضى بالشارع العام نتيجة حالة تخدير متقدمة، حيث أقدم على إلحاق خسائر مادية بالواقيات الزجاجية لأربع سيارات عن طريق الرشق بالحجارة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

أمن العيايدة إحداث الفوضى بالشارع العام إلحاق خسائر مادية رشق سيارات

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