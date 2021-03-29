حبس "مولات الكات كات" ستة أشهر نافذة

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، زوال الإثنين، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق سيدة أربعينية، وذلك بعد متابعتها، في حالة اعتقال، بتهمة امتهان التسول؛ فيما ارتأت عدم مؤاخذتها بتهمة النصب.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت مصادر هسبريس أن “المتسولة الغنية” من مواليد سنة 1979، في مدينة سلا، وترعرعت بالرباط، وهي أم لثلاثة أبناء، تقطن في حي “تيوغزا” بجماعة أورير، شمال مدينة أكادير، درست إلى الثانوي، وتزوجت في ريعان شبابها، ثم هاجرت إلى إيطاليا في إطار التجمع العائلي، وتوفي زوجها على إثر حادثة سير، فتحملت أعباء الأسرة، وولجت عالم التجارة والأعمال، ما جعلها تعيش في بذخ؛ لكن مع مرور الوقت، وموازاة مع الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالعالم جراء جائحة كورونا السنة الماضية وإغلاق جميع الحدود، تأزمت وضعيتها المادية بشكل كبير.
وبما أنها ألفت العيش هي وأسرتها في مستوى لا بأس به، لم تتحمل المعنية أن يصل إلى علم أسرتها، خاصة أمها المريضة، أنها تعاني ضائقة مالية، ففكرت في التعاطي للتسول باستعمال التوسل والكذب كحل وطريقة وحيدة للخروج من مأزقها المالي، فشرعت في وضع سيارتها رباعية الدفع بعيدا عن منزلها، موهمة أسرتها بأنها تخرج إلى العمل، وكذا تفاديا لأعين الناس، وبعدها تتخفى في لباس “الخمار” تارة والجلباب تارة أخرى، وفق المصادر ذاتها.
وبعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المتسولة وهي تغير ملابسها وتستعمل سيارة فارهة، جرى ضبطها في الخامس من الشهر الجاري من طرف قائد قيادة أورير متلبسة بالتسول وطلب الصدقة بإحدى المحال بمركز أورير، حيث تم اقتيادها إلى مقر القيادة وبحوزتها كيس بلاستيكي يحتوي على بعض مستلزماتها من أدوية وبعض عائدات التسول وهاتفين، فتمت إحالتها على مصالح الدرك الملكي بتغازوت، وقطر سيارتها نحو المحجز الجماعي، وقضت رهن الحراسة النظرية 36 ساعة، بأمر من النيابة العامة المختصة.
كنتمي شفو شني واقع فذور الرعاية الاجتماعية + دوك ناس لي كسغلو دين. خسهوم أشد عقاب
لأول مرة نسمع سجن مواطن بسبب التسول.. تلك السيدة كانت تقوم بالتسول وحدها ومن دون استغلال الأطفال.. ومن غير أن تسرق او تأخذ رشوة..
يجب الحزم مع تلك المتسولات المحترفات اللواتي يستغلن الأطفال الصغار في التسول، واعتبار ذلك الفعل جريمة ( لأنه فعلا كذلك جريمة في حق الطفولة ) تستوجب العقاب
هنيئا لكم ايها المغاربة ادخلتم سيدة السجن بدون سبب !
هذي هي تطلب واخا ما خصها خير وحكم عليها ب 6 شهور اما المسؤولين لي يكلو فلوس شعب بشحال خصهم يحكمو عليهم.؟
أعتقد في هاتة الحالة كان يجب الحكم بروح القانون و ليس تطبيق القانون بحذافيره…..
ياريت لو كان القضاء يتعامل بهذه الشدة و السرعة المكوكية مع ناهبي اموال الشعب و خيرات البلاد من مناجم و مقالع و اسماك وووو. مادام القضاء لا يطبق على الجميع بطريقة عادلة فانت تعيش في دولة الظلم.
نظرا لظروفها بقات فيا مسكينة والله العظيم.
هده السيدة لم تسرق و لا تجبر أحد على إعطائها حكمت بسرعة البرق اما الدين يسرقون و ينهبون أموال الشعب مثل سارق صندوق التقاعد الف مليار سنتيم و ناهب صندوق التعاضدية و عليوة كلهم لم يسجن فيهم أحد.
من وجهة نظري ان تتسول هذه المرأة خير من أن ترفع سيفا للسرقة بالإكراه واستعمال العنف…ان تتسول القلوب الرحيمة خير من ان تقع في فااحشة الفساد والدعارة وإفساد المجتمع بنسل حرام …عندنا تستجديك هذه المرأة فانت بمحض إرادتك يمكن ان تعطيها او تمنع عنها العطاء…لايهمني إن كانت غنية او فقيرة فحتى غابر السبيل ولو كان غنيا تجوز الصدقة في حقه…مدة الحكم ظالمة ومؤلمة دون مراعاة العدالة لأبنائها الثلات في الوقت الذي يحاكم دوو السوابق في السرقة واستعمال العنف والإيداء الجسدي باحكام جد مخففة…
هناك حالات يومية للنصب والاحتيال على المواطنين خاصة في مجال التجارة والمال ولا يتم تحريك المتابعات إلا في القليل النادر.. السلطات لا توقف إلا مثل هذه المسكينة التي تحايلت فقط من أجل أن يعيش أفراد أسرتها ومن بينها أمها المريضة وضعا اجتماعيا أفضل
شوارعنا مملوءة بالمتسولين وعلى مرأى من السلطات لماذا لا يتم إعتقالهم ومعاقبتهم إذا كان التسول تهمة يعاقب عليها القانون وكثير منهم يملك ليس فقط الكاط كاطات بل منهم من يمتلك أرصدة بنكية وعقارات وأشياء أخرى… نظفوا شوارعنا من مظاهر البؤس والفقر والإحتيال .
انا فنظري ظلموها حبت كولشي كيطلب حنا حدنا وحدة كتطلب عندها دار فيها 3 طبقات وعندها لكرايا ومالهم ماشدوهاش اما هيا غير كطلب ماشي كتشفر ولا كتفسد لا حول ولا قوة الا بالله
ملي كتخرج من الدار وكلشي تيحلب فيك: الكارديان تيحلب، وقفتي تنفخ عجلات السيارة فالسطاسيون كتلقى واحد لابس جيلي تيحلب فيك، وقفتي ف ستوب السعايا يحلبو فيك، مشيتي لشي إدارة كلشي يحلب فيك، مشيتي تشري شي حاجة(خضرة، دجاج، لحم، دار، حوايج، …) الثمن زايد يحلبو فيك، … الحاصول مغرب الغش والحليب
وأصحاب الأحكام المسبقة في الفيسبوك كانشوفكوم
كان على الأجدر الحكم عليها بموقوف التنفيذ و البحث لها عن عمل قار لاعالت اسرتها و امها المريضة
لمادا سجنها هاته السيدة. ما تقوم به يخصها لوحدها هي لم تسرق. ولم تسرق أموال الدولة. ولم تنصب على احد ولم تبيع الوهم لاحد. لا تتعاطا للدعارة. ما تقوم به هو أنها الطريقة الوحيدة للاستفادة من مساعدة من بعض الناس لتعول أسرتها. لأن الجاءحة اقفلت جميع الأبواب في وجهها. فالتجات إلى هاته الطريقة. واضن انها لا تستحق السجن هي حرة في تصرفاتها مادامت لا تأدي احد. لما القانون لا يطبق على ناهبي أموال الشعب بالمليارات وليس بالملايين. لمادا القانون لا يتابع الظالمين لمادا القانون لا يتابع المرتشين. اللهم هادا منكر.
C’est unjuste. Laissez la bonne femme partir, ca lui suffit la misere materielle sociale et psychologique dans laquelle elle vit
Laissez la en liberte,
اش هاد الظلم… عطى الله المتسولين مالهم ما شدوهم… ياك تهمة النصب ما كاينة … علاش ضاربينها بستة اشهر اش هاد العدل كون كانت شي وحدة تتمتهن دعارة كون عادي الامور و ما اكثرهن…. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقاوها حيط قصير مسكينة… الله يطلق سراحها
لم ترتكب ما يستوجب هده الضجة الإعلامية و هدا الحكم القاسي .يقال من جاءك على صهوة جواد طالبا فلا حرج ان قضيت حاجته او اعطيته . فهناك وقائع و احداث اختلاسات و تبديرات المال العام لو صلض عليها مثل هدا الجهد كان افضل.
يجب محاكمة كل متسول أكان ميسورا ام لا و البحث في الأسباب التي جعلته يمتهن هذه الخدمة.
كون باعت 4×4 وعاشت بالمبلغ ديالها وتعيش متعففة او دير غير مخيمرات وملاوي احسن من التسول حيت ممكن تولفو وماتقدرش تراجع عليه
في رأيي المتواضع لن تحارب عملية التسول إلا بذكاء المواطنين. كيف؟ الأمر بسيط و هو عدم إعطاء صدقة لمن لا تعرف مهما بدا لك محتاجا. فقد نصبوا علينا مرات عديدة بطرق مختلفة يضيق المجال هنا لذكرها. و لكن لا تكن بخيلا في حق ذوي أرحامك فهم محتاجو ن و لكن لا يمدون أيديهم.
اللهم ان هذا منكر ستة أشهر ظلما وعدوانا ياك هي كتمتهن التسول وشنو زعما بغاو تمتهن الدعارة وتبيع لحمها باش تشد البراءة اللهم تسعى ولا تفسد
ما مصير الأطفال الثلاثة ؟?؟ هل من حكم متكامل أم …..
هههههههههههههه اتركوها وشأنها،هل أخدت شيئاً من المال العام،هل سرقت،هل هددت تحت السلاح؟وهل وهل وهل،لكن للأسف أنها ضعيفة فطبق عليها القانون،ومن يأكل المال العام ويسرق ويسرف ووووو،فإذا كان قويا لايطبق عليه القانون.
امرأة اختارت بمحض إرادتها امتهان التسول ولا تسبب أي ضرر للأخرين فلها ما تريد،ومولاها من يحاسبها،ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
أودي غير عطيوها السورسي و طلقوا سراحها
الله انجي الجميع من دواير الزمان
واحد صاحبي عاد درت بيه الوقت مسكين بوليداتو وعيينا ما نعاونو والله غالب ودابا راه تنشوفو فيه تيكولي بشويا بشويا هو ووليداتو
الدورة دالزمان خايبة بزاف
تمتهن التسول تحبس لا جدال ومن يسرق أموال الشعب ما ذا نفعل له
بدل المساعدة النفسية والصحية والمادية لها ولابنائها يتم الزج بها في السجن وسلب ممتلكاتها المادية وقطر سيارتها للحجز ، كلشي بالمقلوب فهاد لبلاد لكحلة
كان يجب سترها و مراعاة حالتها الاجتماعية و مساعدتها حتى تتخطى هذه الازمة بدل محاكمتها لامتهانها التسول
غريب امرك يا وطني
العفو عن ناهبي المال العام بالمليارات و السجن لامرأة اجبرتها الظروف على التسول.
الحمد لله .
امرأة أربعينية وأم لثلاثة أطفال وأرملة وتعول أسرة باالإضافة إلى تحمل أعباء شراء الأدوية و تحمل مصاريف معالجة أمها، بالإضافة إلى ذالك أن هذه الدولة لم تقم ولن تقوم بإعانة هذه السيدة ومن على شاكلتها على مواجهة تكاليف الحياة الشاقة والتي تزداد صعوبتها يوما بعد يوم وذالك؛ باتساع الفرقة الاجتماعية بين فئة تعيش في رغد، ورفاهية وبذخ وفئة متوسطة، لا تزال جهات معينة تدفعها، نحو الإلتحاق بإخوانهم الذين يعيشون تحت خط الفقر. وأمام كل هذا العناء لهذه السيدة، التي قادها فكرها إلى كسب قوت يومها، والبحث عن لقمة عيش لأبناءها، وبذل جهد لكسب بعض المال لمعالجة أمها، كل ذالك لم يشفع لها أمام القضاء، وياليث نفس الكيل نجده كل ما احتجنا إليه، ويالها من بطولة!!!!. أمام امرأة لا حول لها ولا قوة، وذنبها أنها حاولت مواجهة صعوبة العيش؛ بما أملى عليها ضميرها المنواضع ،الذي افتقد من يوجهه ومن يعينه، ومن يهتم به…..
من المقال كاي بان ان الحكم ليس واضحا، تم الحكم عليها بتهمة التسول، بمعنى ان اي شخص كي تسول يجب معاقبه.
الأمر عادي حتى الدول تتسول المال عندما تتأزم أوضاعها
6 أشهر بزاف هناك مجرمون يدانون بأقل من ذلك كفلانة ديال الفضائح و علان
ادن ملي هاد السيدة غادوز 6اشهر سجن بتهمة التسول لي هي ماشي تهمة خطيرة شنو غادير من بعد السجن باش تنفق على ولادها يعني هنا غادي تضطر تمارس الفساد يعني الانتقال من وضع سيء إلى وضع أسوأ
العقوبة كانت قاسية وغير عادلة لأن الحكم الصادر ماشي على النصب هنا فين مكايناش المصداقية في الحكم خاصها تحكم على النصب ماشي على السعاية راه بلي تيعطيها شيحد الصدقة راه ماشي تتبززو على الصدقة.وهداك راه رزقها.بانت ليهم فطوموبيل يقرضوها ليها.
فاش كانت كتجيب العملة الصعبة مرحبا فاش مبقا عندها الحبس حشومة
الأمر الذي ثم تجاهله في هذه الواقعة هو كيف نطبق البنون على إمرأة مارست عمل أصبح متفشيا في المجتمع؟ هذا ظلم التمييز في تطبيق البانون ظلم أنا لا أدالع عنها وأكره هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مرضي في المجتمع حتى أصبح المتسواون أكثر من النقود في المغرب لكن لا ينبغي التمييز في تطبيق البانون
أمر آخر هو انتشار مناقشة هذا الموضوع على وسائط التواصل المختلفة بل هناك قنوات تافهة تحقق عدد مشتركين ومشاهدات بالملايين مع أننا تقدم محتوى تافه الاشتراك في قناة والإعجاب بمحتوى يعني تشجيع التفاهة
شعب الحضية
على هاد القبال يجب متابعة جميع المتسولين. و تشوفو أشنو عندهم، هاد السيدة لم تؤدي أحد، لماذا محامتها و سجنها و تعريض أطفالها لهذه الصدمة و لحفظ الله للتشرد. حسبنا الله ونعم الوكيل
ومادا تريدون أن تفعل على الأقل السيدة لم تأدي احد لو مارست الدعارة مباح لها او نصبت كما يفعلون بعض على الناس في العقارات والتوسط في الوظائف المرأة لها مسؤولية أطفال وواجبات ومتحملة مرض والدتها من دواء ورعاية وكان على الاقل يراعون حتى مستوى تقافتها ونفسيتها اما الحيط القصير ساهل اين جماعة حقوق الانسان لوكان قاتل او شاد جنسي لاخرجت جمعياتكم وصحفكم تقلبون الدنيا لايوجد نص قانوني يمنعها من التسول وحتى العقوبة الحبسية لاتوجد اللهم تاخدونها الى دار المحتاجين والرعاية للفقراء واين الدولة من كل هدا
إدا كانت التهمة هي التسول فيجب حبس كل المتسولين و المتسولات! هدا ماشي معقول!!.
حسبنا و نعم الوكيل . انه الظلم بعينه . بغيت غير نعرف الجرم الذي ارتكبته و من هو صاحب المتابعة القانونية . السيدة كتطلب لانها تعاني. ماذا تفعل واش تسرث.
لا نبرر التسول بكونها تعيش ضائقة مالية، أكيد انها كانت تمتهن التسول قبل ذلك في المغرب وخارجه؛ فالكرامة الانسانية لاترتبط بكونك معوزا او ميسورا حتى تمتهن التسول.
الخطير جدا ان بلادنا فيها ملايين من هذا النموذج الذي وجد في التسول حرفة للاغتناء دون جهد وعناء.
الحل هو ان نمتنع نحن عن تقديم ما نسميه بالصدقة لهؤلاء المتسولين و أن لا نتأثر بسلوكات الدروشة والضعف التي يتقنها هؤلاء.
لقد أصبحت ظاهرة تسيء للبلاد وزاد من تفاقمها الافارقة، واصبحنا نعيش الضيق والكدر في كل تحركاتنا من المخبزة الى السوق ا، اثناء الوقوف في الاشارات الضوئية المرورية في المقاهي في المطاعم في محطات التزود بالوقود…….
ماهو مصير أطفالها الثلاثة خصوصا وانهم ايتام الله ايدير ليهوم تاويل الخير
إلى من يطرح السؤال التالي: ولناهبي المال العام ماذا نقول لهم ههههههههههههه الجواب هو يقولون لهم أنت سفير في دولة معينة درق وجهك ما تبقاش تبان يعني يقولون لهم بالصحة او الراحة صافي قضيت غرض أولئك رجال فوق القانون يا لي بغا قالك اتحاكمو
استغرب والله استغرب الادارات في المغرب الرشوة والابتزاز والاغتناء الغير المشروع ولا متابعة اما المسؤولين وناهبي المال العام محميين رغم هم السبب في تفقير الشعب وهاد السيدة تملك فقط سيارة ربما تحبها كثير ولا تستطيع التخلص منها حكمت بالسجن الصرامة مع الغلبة اما الاقوياء والمافيات يستمتعون باموال منهوبة بكل اريحية
الله أكبر . عوض إعانتها لتخرج من مأزقها . سجنتموها بدون سبب . و زتها الخل على الخميرة . والله حرام….
أجمل ما قاله فقيه القانون عبد الرزاق السنهوري في هدا الحكم هو( لايسيطر القانون إلا ببن قويين أو بين ضعيفين فإن تفاوتت القوة فالقانون هو القوة)
نصيحتي الى القضاط و المشرع المغربي؛ اقرؤوا تعاليق الشعب المغربي حتى تعرفوا ماذا يريد المواطن منكم
من قال لم تسرق .
فعلا هي لم تسرق مباشرة ولكن تسرق بطريقة غير مباشرة .بالنصب والاحتيال .واظنها جريمة يعاقب عليها القانون .رأسهم شوهوا البلاد .
منين تمر في مدينة عامرة بالازبال تكرهها وكذلك لما تمر في مدينة في طريقك إلى التسوق في كل زاوية هناك متربص اذا أعطيت لكل واحد درهم سترجع بيدين خاويتين إلى منزلك .
منين المتسول كيصور 500درهم فالنهار بعد سنوات لن تجد من يضرب تمرة .الكل سيتوجه للتسول.
السجن للمتسولين وناهبي المال العام طلقاء هذا هو محاربة الفساد والاستبداد
هذا العقاب عادل ويجب ردع المتسولين وإيقافهم عند حدهم فنحن واصل فينا الموس حتى للعظم ونتحمل خسائر طائلة لكي نوفر أبسط متطلبات العيش أو عدمها على الأرجح ويأتي واحد ويأخذها باردة والأدهى من ذلك أن المتسولون أصبحوا يتصرفون معك وكأنهم تيتسالوك دراهم إذا رفضت إعطائهم الصدقة منهم من يقوم بسبك وشتمك مباشرة أو يدور مع الدورة ويرسل لك شمكار أو نشال ومنهم من يكون عصابة وإذا قمت برد فعل اتجاههم تاتسمى حكار وتاتجمع عليك الجوقة.
ولكن الذنب ليس ذنب المتسولين بل ذنب المجتمع الفاسد، تجد المغربي يتعاطف مع المتسول الخبيث ويكرمه في الوقت الذي يسخط فيه على شخص بكرامته ويكفره ويستحل أمواله ودمه.
لو كان الأمر بيدي لقضيت بسجن كل متسول سنة سجنا نافذا ومضاعفة العقوبة من سنتين إلى 3 سنوات سجنا نافدا إذا استغل الأطفال أو إذا شرع في مضايقة المواطنين أو حرض عليهم النشالين والمجرمين وكذلك سجن أي مواطن عادي يتجرأ على مناصرته أو الدفاع عنه.
ههههه 6 اشهر حبسا نافذا هذا هو العدل بنظركم والذين ينهبون خيرات البلاد وجيوب المساكين لا حساب عليهم ولا رقيب لك الله يا وطني.
لقد تناسى هذا القاضي المضمون الانساني النبيل للحديث الشريف:”ارحموا عزيز قوم ذل.. “و احيي الاخ الذي اشار الى ضرورة اعمال روح القانون و ليس احترام حرفيته… وهنا يكمن الفرق بين القاضي المجتهد و الجريء و القاضي الذي “يستسلم”للنص القانوني ..و قد توصل القضاة النبهاء منذ القديم ان توخي العدالة لا يتم بالضرورة عبر تطبيق القانون فقط بل باعمال العديد من المؤشرات و القرائن و و الاستنتاجات.. و دراسة كل حالة عاى حدة حتى ولو كانت نفس الجرائم.. ولنا قدوة في قضاة العرب الفطاحل الذين تركوا ارثا زاخرا لا يقراه القضاة الشباب ..مع الاسف..
.