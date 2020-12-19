"حجر مؤقت" ليلة رأس السنة الميلادية في المغرب‎

تتجه السلطات المغربية إلى فرض “حجر مؤقت” ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، لتفادي حصول طفرة كبيرة في انتشار فيروس “كورونا” المستجد وظهور بؤر وبائية جديدة.

وأكد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية صدور أوامر صارمة لمنع أية احتفالات أو انفلاتات، مع الرفع من الحضور الميداني والمكثف للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مدن عديدة عبر تعزيزات استثنائية.

وشهد المغرب مع بداية دجنبر الجاري تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يناير 2021؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.