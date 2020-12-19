"حجر مؤقت" ليلة رأس السنة الميلادية في المغرب‎

تتجه السلطات المغربية إلى فرض “حجر مؤقت” ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، لتفادي حصول طفرة كبيرة في انتشار فيروس “كورونا” المستجد وظهور بؤر وبائية جديدة.
وأكد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية صدور أوامر صارمة لمنع أية احتفالات أو انفلاتات، مع الرفع من الحضور الميداني والمكثف للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مدن عديدة عبر تعزيزات استثنائية.
وشهد المغرب مع بداية دجنبر الجاري تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يناير 2021؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
قرار سليم لكي لا يتكرر سيناريو الهروب الكبير وعيد الأضحى لي عندو شي محل يبرك فيه يصلي العشاء وينعس .
فرضوا الحجر على الباتيسريات حيث كيتجمع فيهم البشر يشري حلوى دلاكريم.
أنا لا تؤمن بهذه الاحتفالات الغير إسلامية ولكن أكثر الناس لا يعلمون…..
كفى بما نحن عليه
يجب أن يكون حجرا شاملا على محلات بيع الخمور والحانات قبل أن يكون حجرا صحيا على البشر..
سمعنا في الأيام الماضية أن عددا من الرحلات الجوية من أوروبا والخليج تتجه إلى مدينة مراكش للاحتفال بعيد المسيح
وفعلا بدأت الفنادق تجهز نفسها لإحياء هذه الليلة بشرب الخمور والموسيقى والشيشا. والسلطات المحلية لن تحرك ساكنا وستترك الجميع بالاحتفال بعيد السيد المسيح.
في الوقت الذي مازال عدد من المساجد مغلقة في القرى والمدن. بسبب كورونا.
نعم..نحن مع الحجر في رأس السنة تفاديا لموجة تالثة كما حدث في عيد الاضحى..و بعض البلدان الاروبية فعلت نفس الشيء ..
بالأمس مُددت حالة الطوارئ المخصصة لولاية الدارالبيضاء. فما على السلطات الا أن تقوم بواجبها فقد غابت عن الواقع وتركت الساحة فارغة. تجمعات في إلى وقت متأخر من الليل. أصحاب محلات البقالة والاكلات الخفيفة يستمرون ما بعد الثامنة. فلو حصل حجرا شامل فالمواطن الصالح الملتزم هو الضحية أما السكارى وأصحاب النشاط فلن يلتزموا. لأن تجار الخمور عاما كاملا ينتظرون هذه الفرصة بعد أن غاب السياح عن المغرب
لصاحب التعليق الاخير
اوا ليما تايصليش وباغي اشرب الخمر فين غادي ايمشي
صافي غير انت تاتصلي كولشي خاصو اتباعك؟؟؟