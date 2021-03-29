حدود المغرب والجزائر

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‫تعليقات الزوار

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  • خطر نظام عصابات
    الإثنين 29 مارس 2021 - 11:00

    اضمن لك أن حتى القضاء الجزائري لن ينفع مع ؤلائك الجنرالات، كيف لقضاء المعروف داخليا بقضاء التليفون و الذي يحكم على مغربي بالأمس فقط لتواجده مارا بأطراف مظاهرة للحراك، فتم اتهامه بشتى أنواع التهم من تحريض و إرهاب و تآمر على النظام… وحين لم يجدو اي دليل، عوض أن يقوم القضاء بتعويض ثم الحكم عليه بغرامة مالية، عشرين ألف دينار جزائري و تم إخلاء سبيله، كونك مغربي في الجزائر فأنت متهم حتى تتبث براءتك، نظام الجزائري بدون مروءة يبحث عن أي سبب كي يشعل الحرب مع المغرب هذه الأثناء، اتمنى ان يرحل هذا النظام الغير محبوب لا داخليا ولا خارجيا

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