حدود المغرب والجزائر

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
10:53
بدء تداول العقود الآجلة لخام "مربان" في أبوظبي
-
10:28
مصر تبدأ تعويم السفينة العالقة بقناة السويس
-
10:22
8 مؤلفات تاريخية جديدة تعزز المكتبة المغربية
-
09:39
مركز نفايات منزلية يثير جدلاً ضواحي مراكش
-
09:32
نشطاء يدعون إلى وقفات احتجاجية ضد التطبيع
-
08:37
"سيدي احساين أوعلي".. جماعة خارج زمن التنمية
-
08:22
ديوب يقترب من اختيار السنغال بدل المغرب
-
07:55
حلول بدائية تتحدى "وادي لحضر" بإقليم تازة
-
07:32
أطروحة تتناول تجارب دولية بالتحكيم التجاري
-
06:22
أمريكا والصين تضعان العالم أمام نظام جديد
-
05:14
تأخر الأجر يثير استياء حراس مدارس المحمدية
-
04:48
تسبيقات من بنك المغرب بـ26,8 ملايير درهم
اضمن لك أن حتى القضاء الجزائري لن ينفع مع ؤلائك الجنرالات، كيف لقضاء المعروف داخليا بقضاء التليفون و الذي يحكم على مغربي بالأمس فقط لتواجده مارا بأطراف مظاهرة للحراك، فتم اتهامه بشتى أنواع التهم من تحريض و إرهاب و تآمر على النظام… وحين لم يجدو اي دليل، عوض أن يقوم القضاء بتعويض ثم الحكم عليه بغرامة مالية، عشرين ألف دينار جزائري و تم إخلاء سبيله، كونك مغربي في الجزائر فأنت متهم حتى تتبث براءتك، نظام الجزائري بدون مروءة يبحث عن أي سبب كي يشعل الحرب مع المغرب هذه الأثناء، اتمنى ان يرحل هذا النظام الغير محبوب لا داخليا ولا خارجيا