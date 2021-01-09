حدود بريطانيا تتعزز بتدابير جديدة ضد "كورونا"

أعلنت سلطات المملكة المتحدة أن جميع المسافرين القادمين من أنحاء العالم ملزمون بتقديم نتيجة فحص تثبت خلوهم من كوفيد-19 قبل مغادرتهم في اتجاه إنجلترا، وذلك ضمن تدابير الحماية من انتقال سلالات جديدة من فيروس كورونا المنتشرة في دول أخرى عبر العالم.

وأعلن غرانت شابس، وزير النقل بالمملكة المتحدة، أنه يلزم على جميع القادمين إلى إنجلترا بحرا أو جوا أو بالقطار إجراء فحص في غضون 72 ساعة من مغادرة البلد الذي يتواجدون فيه، وذلك للحماية من السلالات الجديدة من فيروس كورونا، كتلك المنتشرة في الدنمارك وفي جنوب أفريقيا.

ويأتي هذا الإجراء المتخذ الجمعة 8 يناير الجاري، استجابة للتغييرات التي طرأت في انتقال الفيروس محليا وفي أنحاء العالم، ومن شأن إجراء الفحص قبل المغادرة أن يحمي وسائل السفر وأن يوفر السلامة والحماية من انتقال العدوى بفيروس كورونا من الخارج، إلى جانب فترة العزل الذاتي الإلزامي لمدة 10 أيام لمن يصل إلى المملكة المتحدة.

وإلى جانب تقديم نتيجة فحص يثبت الخلو من كوفيد-19 للشركة الناقلة، فعلى المسافرين تعبئة استمارة تحديد مكان تواجدهم، على أن تجري سلطات الحدود فحصا دون إنذار مسبق لدى الوصول إلى إنجلترا، من أجل ضمان التزام جميع المسافرين بالتعليمات.

وقال وزير النقل غرانت شابس: “لدينا حاليا تدابير كبيرة لمنع قدوم مصابين بكوفيد-19 من الخارج، لكن مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس في العالم، علينا اتخاذ مزيد من الاحتياطات”، مضيفا أن “إجراء الفحص قبل السفر، إلى جانب العزل الذاتي الإلزامي للقادمين من دول عالية الخطورة، يوفر خط دفاع إضافي ويساعد في السيطرة على الفيروس، بينما يُعمم التطعيم سريعا في الأسابيع القادمة”.

وأعلنت السلطات الإنجليزية أن إجراءات الإغلاق المحلي، التي دخلت حيز النفاذ في 6 يناير الجاري، ستظل سارية، مما يعني ضرورة التزام الجميع بالبقاء في بيوتهم والخروج لأسباب محدودة فقط، من بينها للعمل، كما يلزم على المسافرين الذين يُسمح لهم بالسفر إجراء فحص قبل 72 ساعة من موعد السفر، وذلك ينطبق على القادمين من جميع الدول، بما فيها تلك المدرجة على قائمة الدول الآمنة.

ويلزم على المسافرين إبراز نتيجة فحص تثبت خلوهم من الإصابة قبل صعود وسيلة النقل، فيما ستمنع الشركات الناقلة من لا يتوفر على نتيجة سلبية من صعود وسيلة النقل إن لزم الأمر، ولدى العودة إلى المملكة المتحدة، ستدقق سلطات الحدود في نتائج الفحص بموجب نظام التدقيق دون إنذار مسبق، على أن تفرض غرامة فورية قدرها 500 جنيه أسترليني على المخالفين.

يشار إلى أن هناك عددا محدودا من الاستثناءات، تشمل سائقي الشاحنات والأطفال تحت سن 11 سنة والطاقم بالنسبة للقادمين من دول لا تتوفر فيها البنية التحتية لإجراء الفحص، في الوقت الذي صدر فيه قرار بشأن التعليق المؤقت للسفر المباشر من جنوب إفريقيا إلى إنجلترا، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت بين بعض المجتمعات المحلية هناك.