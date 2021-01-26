حراسة أمنية مشددة توصل لقاح الجائحة إلى تنغير

وسط تعزيزات أمنية مشددة لعناصر الدرك الملكي، توصلت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تنغير، ليلة الاثنين الثلاثاء، بحصتها من الدفعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا” ضد فيروس كورونا.

وتم استقبال الدفعة الأولى من جرعات اللقاح ضد كورونا في الساعة الواحدة والنصف من ليلة الاثنين الثلاثاء، بحضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، والمندوب الإقليمي للصحة، ورئيس دائرة تنغير، وقائد قيادة تغزوت، ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، والهلال الأحمر المغربي.

وجرى تخزين الشحنة داخل المستودع الإقليمي للقاح ضد كورونا بجماعة تودغى السفلى، ويشرف الدرك الملكي والقوات المساعدة على حراسة المكان في انتظار توزيع اللقاح على مراكز التلقيح.

الدكتور مصطفى الطيب، المندوب الإقليمي للصحة بتنغير، قال في تصريح لهسبريس: “على غرار باقي الأقاليم، توصل إقليم تنغير بحصته من اللقاح ضد كورونا المستجد، وذلك في الساعات المتأخرة من الليلة الماضية”.

وأضاف أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا تستهدف رجال السلطة والمصالح الأمنية الذين تفوق أعمارهم 45 سنة، ورجال ونساء الصحة الذين تفوق أعمارهم 40 سنة، وباقي المواطنين الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.

وأشار مصطفى الطيب إلى أن عملية التطعيم ستنطلق في 6 مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بتنسيق مع السلطة الإقليمية، في انتظار تعميمها على جميع المراكز بالإقليم.

وعن عدد جرعات اللقاء التي توصلت بها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تنغير، تجنب المسؤول ذاته إعطاء أي توضيحات.