حركة النقل بمطار مراكش تنخفض بـ93,35 %‎

كشف المكتب الوطني للمطارات أن حركة نقل المسافرين عبر مطار مراكش المنارة الدولي سجلت، خلال شهر فبراير الماضي، انخفاضا بنسبة 93,35 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وأورد المكتب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن المطار سالف الذكر قد استقبل، حتى متم شهر فبراير الماضي، ما مجموعه 36 ألفا و727 مسافرا، مقابل 552 ألفا و250 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسجل المطار الدولي بعاصمة النخيل انخفاضا بنسبة 90,08 في المائة خلال شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، بتسجيل عبور 105 آلاف و378 مسافرا، مقابل مليون و62 ألفا و664 مسافرا مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وبخصوص حركة الطائرات، احتل مطار مراكش المنارة الدولي المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني بحصة نسبتها 9,13 في المائة، بعد مطار محمد الخامس الدولي (48,63 في المائة) ومطار طنجة ابن بطوطة (10,97 في المائة).

يذكر أن عدد المسافرين الذين استعملوا مختلف مطارات المملكة، خلال شهر فبراير 2021، شهد تراجعا بنسبة 78,47 في المائة، حيث انخفض مجموع المسافرين إلى 420 ألفا و384 مسافرا، مقابل مليون و952 ألفا و145 مسافرا في شهر فبراير 2020.