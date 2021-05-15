حرمو يدعو الدركيين إلى الاحتياط من "المعارك الانتخابية"

كشفت مصادر مطلعة صدور أوامر عليا من قيادة الدرك الملكي، تدعو مختلف عناصر هذا الجهاز الأمني بكافة الوحدات خاصة المنتشرة بالقرى إلى ضرورة تجنب عقد لقاءات أو مخالطة “منتخبين مشبوهين” في الأماكن العامة، تفاديا لأي تأويل.

المصادر نفسها لم تستبعد صدور هذه التوجيهات، بالتزامن مع ارتفاع حمى الصراع الانتخابي المرتقب، من لدن الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، والذي عرف عنه قيادته لحملة في البيت الداخلي لجهاز الدرك، مع إعادة ترتيب للأوليات والمواقع منذ تعيينه.

يذكر أن حرارة التنافس الانتخابي فرضت نفسها في مناطق عديدة من المغرب مع مصادقة الحكومة على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها البلاد خلال السنة الجارية؛ فقد جرى تحديد يوم الثامن من شتنبر المقبل موعد لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فيما يجري انتخاب أعضاء الغرف المهنية وهي غرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والغرف الفلاحية يوم الجمعة 6 غشت، ويوم 21 شتنبر سيتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ليبقى في الأخير انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.