حرمو يدعو الدركيين إلى الاحتياط من "المعارك الانتخابية"

حرمو يدعو الدركيين إلى الاحتياط من "المعارك الانتخابية"
صورة: و.م.ع
السبت 15 ماي 2021 - 18:18

كشفت مصادر مطلعة صدور أوامر عليا من قيادة الدرك الملكي، تدعو مختلف عناصر هذا الجهاز الأمني بكافة الوحدات خاصة المنتشرة بالقرى إلى ضرورة تجنب عقد لقاءات أو مخالطة “منتخبين مشبوهين” في الأماكن العامة، تفاديا لأي تأويل.

المصادر نفسها لم تستبعد صدور هذه التوجيهات، بالتزامن مع ارتفاع حمى الصراع الانتخابي المرتقب، من لدن الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، والذي عرف عنه قيادته لحملة في البيت الداخلي لجهاز الدرك، مع إعادة ترتيب للأوليات والمواقع منذ تعيينه.

يذكر أن حرارة التنافس الانتخابي فرضت نفسها في مناطق عديدة من المغرب مع مصادقة الحكومة على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها البلاد خلال السنة الجارية؛ فقد جرى تحديد يوم الثامن من شتنبر المقبل موعد لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فيما يجري انتخاب أعضاء الغرف المهنية وهي غرف الصناعة والتجارة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والغرف الفلاحية يوم الجمعة 6 غشت، ويوم 21 شتنبر سيتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، ليبقى في الأخير انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل.

الدرك الملكي الصراع الانتخابي محمد حرمو موعد الانتخابات

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‫تعليقات الزوار

3
  • Farif
    السبت 15 ماي 2021 - 18:50

    حتى نحن الشعب سوف نسعى الى الاحتياط يوم الانتخابات بعدم الخروج لدواعي صحية كرونا

    7
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  • Observateur
    السبت 15 ماي 2021 - 18:57

    إذا كان هناك من نصح خلال الانتخابات المقبلة فمطلوب توجيهها للناخب أن يختار من يمثله . على أن يكون المرشح يتوفر على كفاءة مشهود له بها عمليا و ليس خطابيا… أيها الناخب كفاك من الإستعباط فمستقبلك و مستقبل أبنائك و أحفادك هو بين يديك و فيما يختاره ضميرك و ليس ما تفعله يديك يوم الاقتراع…

    0
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  • karim
    السبت 15 ماي 2021 - 19:00

    شكون داها فشي انتخابات، طلعلنا هاد الوش فراس.

    0
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