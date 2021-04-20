حريق مهول يلتهم مستودع حافلات نواحي أكادير

اندلع حريق مهول في مستودع للحافلات، يقع في النفوذ الترابي لمنطقة تيكوين، بين إنزكان وآيت ملول، حيث أتت ألسنة النيران على حافلات وعلى عدد من التجهيزات والأدوات والآليات الموجودة بالمكان.

وانتقلت السلطة المحلية بباشوية تيكوين والمصالح الأمنية وعناصر الإطفاء للوقاية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، حيث عملت على إخماد النيران والسيطرة على الحريق؛ وهو ما حال دون امتداده إلى مستودعات مجاورة.

الحريق المهول لم يخلف خسائر بشرية؛ غير أنه خلق فزعا بين صفوف الموجودين بالمكان لحظة اندلاعه وبين القاطنين بجوار المستودع، إلا أن التدخل الآني للسلطات ورجال الإطفاء مكن من السيطرة عليه.

واعتبر قاطنون بجوار المكان الذي اندلع به الحريق، حيث توجد به عدد من المستودعات العشوائية الخاصة بتجميع النفايات القابلة للتدوير وورشات للحدادة والميكانيك، أن هذه المستودعات تشكل “قنابل موقوتة”؛ بالنظر إلى خطر اشتعال الحرائق في أي وقت، بسبب نوعية البناء (القصب والأخشاب) وكذا خطر شرارات التلحيم التي لا تتوقف.

يشار إلى أن السلطات المختصة قد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحريق، التي لا تزال مجهولة.