حزب "الأحرار" ينتقد لوائح انتخاب بـ"تاركا نتوشكا"

حزب "الأحرار" ينتقد لوائح انتخاب بـ"تاركا نتوشكا"
صورة: أرشيف
الإثنين 25 يناير 2021 - 02:22

اشتكى فرع حزب التجمع الوطني للأحرار في الجماعة الترابية تاركا نتوشكا، الواقعة ضمن نفوذ الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من اختلالات شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي انتهت مؤخرا.

وأوردت شكاية وجهها الفرع الحزبي إلى السلطة المحلية بقيادة تنالت أن “مجموعة من الأسماء الواردة في الجداول التعديلية للوائح الانتخابية الصادرة خلال يناير 2021، والخاصة بالدائرة 11، تنتفي فيها شروط القيد والأهلية الانتخابية بهذه الدائرة”.

واعتبر فرع “الأحرار” بجماعة تاركا نتوشكا أن المعنيين بهذه الشكاية “غير مستقرين في هذه الدائرة بكيفية فعلية ومتصلة ومنذ ثلاثة أشهر على الأقل، كما ورد في المادة 4 من القانون رقم 57.11 الصادر بتاريخ 03 ذي الحجة 1432، الموافق لـ 31 أكتوبر 2011”.

والتمس المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاركا نتوشكا من السلطة المحلية، “العمل وفق ما يكفله لكم القانون حتى يتحقق تدارك لورود هذه الأسماء في الجداول النهائية للوائح الانتخابية”.

إقليم اشتوكة آيت باها اختلالات التجمع الوطني للأحرار لوائح انتخابية

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