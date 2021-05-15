عمور عاش وغادر في صمت

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تعليقات الزوار7
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وزارة الثقافة تخلد اليوم الوطني للمسرح عن بعد
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وغسله بالماء والثلج والبرد وثبته عند السؤال. انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمو كان مثال للممثل المحترم و المستعف عن الاستجداء ماشي بحال شي وحدين الله يهديهم
أن لله وإن إليه راجعون البقاء لله تعازينا الحارة ليل جميع العائيله اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعله حفرة من حفر النار
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .لم يمت سي حمادي في صمت كما يعتقد الكثيرون ، بل نأسف لموته في ظل ظروف هذا الفيروس اللعين الذي حرمنا حضور توديع و تأبين كل من نحب ْ و إلا حضر لجنازته الالاف من محبيه قبل أهله .
اللهم ارحمه برحمة الله، و اللهم اهدينا الى الطريق المستقيم
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته. يعتبر الراحل من الجيل الاول الذي اسسوا فن التمثيل بعد الاستقلال مباشرة صحبة المرحوم العربي الدغمي و المرحوم الازرق و غيرهم الذي فارقونا او الذين لا زالوا على قيد الحياة. و المؤسف ان المرحوم لم ينل حقه من التكريم و لم يتي ذكره حتى وافته المنية. ما هكذا يجب على هذا الوطن ان يتنكر للذين ساهموا في بناء ركائز الثقافة في البلد.
و كل متمنياتنا ان يقوم المسؤولون في وزارة الثقافة بنفض الغبار عن ارشيف الميدان الفني بالمغرب بعد الاستقلال و تعريف الاجيال الجديدة بالشخصيات الحقيقية التى كانت لها غيرة على البلد و الذي كان محركها الحب في الفن و الافتخار بالبلد لا غير و اعطاء لكل ذي حق حقه.