عمور عاش وغادر في صمت

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • بنت الرباط
    السبت 15 ماي 2021 - 13:42

    اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وغسله بالماء والثلج والبرد وثبته عند السؤال. انا لله وانا اليه راجعون

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    السبت 15 ماي 2021 - 13:45

    الله يرحمو كان مثال للممثل المحترم و المستعف عن الاستجداء ماشي بحال شي وحدين الله يهديهم

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دكالي ولد الزمامرة
    السبت 15 ماي 2021 - 13:47

    أن لله وإن إليه راجعون البقاء لله تعازينا الحارة ليل جميع العائيله اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعله حفرة من حفر النار

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حليم
    السبت 15 ماي 2021 - 13:56

    رحمه الله و اسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .لم يمت سي حمادي في صمت كما يعتقد الكثيرون ، بل نأسف لموته في ظل ظروف هذا الفيروس اللعين الذي حرمنا حضور توديع و تأبين كل من نحب ْ و إلا حضر لجنازته الالاف من محبيه قبل أهله .

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مراد
    السبت 15 ماي 2021 - 13:57

    اللهم ارحمه برحمة الله، و اللهم اهدينا الى الطريق المستقيم

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن اسماعيل
    السبت 15 ماي 2021 - 14:01

    إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الفنان المغربي
    السبت 15 ماي 2021 - 14:08

    رحمه الله و اسكنه فسيح جناته. يعتبر الراحل من الجيل الاول الذي اسسوا فن التمثيل بعد الاستقلال مباشرة صحبة المرحوم العربي الدغمي و المرحوم الازرق و غيرهم الذي فارقونا او الذين لا زالوا على قيد الحياة. و المؤسف ان المرحوم لم ينل حقه من التكريم و لم يتي ذكره حتى وافته المنية. ما هكذا يجب على هذا الوطن ان يتنكر للذين ساهموا في بناء ركائز الثقافة في البلد.
    و كل متمنياتنا ان يقوم المسؤولون في وزارة الثقافة بنفض الغبار عن ارشيف الميدان الفني بالمغرب بعد الاستقلال و تعريف الاجيال الجديدة بالشخصيات الحقيقية التى كانت لها غيرة على البلد و الذي كان محركها الحب في الفن و الافتخار بالبلد لا غير و اعطاء لكل ذي حق حقه.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
عمور عاش وغادر في صمت
السبت 15 ماي 2021 - 13:31 7

عمور عاش وغادر في صمت

صوت وصورة
صناعة أحواض السمك
السبت 15 ماي 2021 - 12:31

صناعة أحواض السمك

صوت وصورة
"الطون والحرور" في العيد
السبت 15 ماي 2021 - 11:25 8

"الطون والحرور" في العيد

صوت وصورة
طنجة تتضامن مع فلسطين
الجمعة 14 ماي 2021 - 17:52 6

طنجة تتضامن مع فلسطين

صوت وصورة
قصص الأنبياء: قصة آدم
الجمعة 14 ماي 2021 - 17:30 8

قصص الأنبياء: قصة آدم

صوت وصورة
إهمال مقبرة في أزمور
الجمعة 14 ماي 2021 - 14:51 4

إهمال مقبرة في أزمور