حقوقي ينادي بحماية واد الصفا من الرعاة الرحل

تعرضت مجموعة من المستغلات الزراعية بمنطقة “إداوكران”، التابعة للجماعة الترابية واد الصفا، الأحد، لهجوم قطعان إبل مملوكة لرعاة رحل، ما أدى إلى إلحاق أضرار بليغة بالمزروعات.

وإثر ذلك تحركت دورية أمنية متكونة من مصالح الدرك الملكي بسرية بيوكرى والسلطة المحلية بقيادة واد الصفا، وذلك للحيلولة دون نشوب مواجهات بين الرحل والساكنة المتضررة.

وعاينت المصالح الدركية والسلطة المحلية حجم الأضرار الملحقة بالمستغلات الزراعية، ما استدعى فتح تحقيق أولي في الموضوع والاستماع إلى المتضررين المتحدرين من دواوير تولشكر، وتوارت ودوار الشمس، وعدد من الرحل.

وصلة بالموضوع، عبر عبد السلام موماد، عضو المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، عن استنكاره ما وصفه بـ”استمرار الرحل في استباحة المحاصيل الزراعية ومصادر المياه بعدد من مناطق سوس، إلى جانب الاستفزازات التي طالت ساكنة دواوير منطقة إداوكران بجماعة واد الصفا اليوم”.

وفي المقابل أشاد الفاعل الحقوقي ذاته بـ”سرعة ونجاعة تدخل مصالح الضابطة القضائية بسرية بيوكرى والسلطة المحلية وتفاعلها السريع مع الساكنة من أجل حمايتها من الهجمات المتوالية للرحل، الذين تأتي قطعانهم على الأخضر واليابس”.