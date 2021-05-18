حكومة إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب بمدريد

حكومة إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب بمدريد
صورة: أرشيف
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:18

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية على وجه السرعة، اليوم الثلاثاء، سفيرة المغرب في مدريد؛ كريمة بنيعيش.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عقد اجتماع مع السفيرة بنيعيش لبحث أزمة الهجرة والتدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة المحتلة.

وتواصل السلطات الأمنية في ثغر سبتة المحتل إعادة آلاف المهاجرين، دخلوا المدينة أمس الاثنين، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانده مارلاسكا.

الوزير، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة المركزية الإسبانية، الذي طغى عليه موضوع الأزمة مع المغرب، أشار إلى “طرد 2700 شخص دخلوا بطريقة غير شرعية”، وتسليمهم إلى المغرب.

أزمة في إسبانيا الهجرة غير النظامية سبتة المحتلة كريمة بنيعيش

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