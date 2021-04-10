الحكومة التونسية تتراجع عن تمديد حظر التجوال

أعلنت السلطات في تونس، اليوم السبت، التراجع عن قرار التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي بعد ضغوط من قطاعات واسعة من المهنيين وعمال المقاهي والمطاعم.

وكانت الحكومة قررت تمديد ساعات حظر التجوال الذي بدأ سريانه أمس الجمعة، لتصبح ما بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا، بهدف كسر حلقات العدوى السريعة لفيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة.

وتراجعت الحكومة عن قرارها اليوم بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد احتجاجات من عمال المقاهي والمطاعم الذين يتأهبون لشهر رمضان، الذي يشهد ذروة نشاطهم ليلا.

وقررت الحكومة أن يكون حظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، وهو التوقيت الذي كان معمولا به قبل قرار التمديد، ويبدأ سريانه اليوم السبت.