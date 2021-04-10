الحكومة التونسية تتراجع عن تمديد حظر التجوال

الحكومة التونسية تتراجع عن تمديد حظر التجوال
صورة: أ.ف.ب
السبت 10 أبريل 2021 - 16:51

أعلنت السلطات في تونس، اليوم السبت، التراجع عن قرار التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي بعد ضغوط من قطاعات واسعة من المهنيين وعمال المقاهي والمطاعم.

وكانت الحكومة قررت تمديد ساعات حظر التجوال الذي بدأ سريانه أمس الجمعة، لتصبح ما بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا، بهدف كسر حلقات العدوى السريعة لفيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة.

وتراجعت الحكومة عن قرارها اليوم بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد احتجاجات من عمال المقاهي والمطاعم الذين يتأهبون لشهر رمضان، الذي يشهد ذروة نشاطهم ليلا.

وقررت الحكومة أن يكون حظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، وهو التوقيت الذي كان معمولا به قبل قرار التمديد، ويبدأ سريانه اليوم السبت.

الجمهورية التونسية حظر التجوال الليلي عمال المقاهي والمطاعم فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

20
  • soufianezita593
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:06

    ها الكلام المعقول شوفو الدولة ديال بصح راعات لشعب ديالها ماشي بحال لحكومة لصرف الصحي الله ياخد فيكم الحق ورمضان على الابواب

    56
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  • rachid
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:17

    الدولة التي تحترم مواطنيها وتفكر في مصلحتهم ليس حكومة النفاق وحكومة الفاشلين التي همها الكرسي تم الكرسي والكرسي جعله الله لكم نار في جهنم

    44
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  • mirou
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:18

    نمشيو لتونس ندوزو رمضان احسن او خليو حكومة اصحاب اللحية تغرد وحدها

    41
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  • الفاروق
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:20

    شفتو الرجال يا اصحاب المقاهي بيني وبينكم مادمتم قبلتم بالقرار الحكومي حتا حنا سنساندهم في القرار ودلك بعدم الجلوس في المقاهي بعد رمضان حتا تكونو رجال

    36
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  • محمد
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:21

    دولة لي كتسمع شعب ديالها تحيا شعب تونس حكومة تونس

    حكومة ديالنا الله يخد فيكم الحق

    32
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