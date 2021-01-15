حكيم عباسي يفتح "باب الشيطان" على "الأولى"

حكيم عباسي يفتح "باب الشيطان" على "الأولى"
صورة: خاص
الجمعة 15 يناير 2021 - 09:29

من المرتقب أن تعرض قناة “الأولى”، اليوم الجمعة، الفيلم الجديد “باب الشيطان” من إخراج نسيم عباسي، وتأليف الروائي البشير الدامون، وبطولة عالية الركاب وياسين أحجام والفنان الكبير عبد القادر مطاع الذي يعود إلى الشاشة بعد انقطاع دام سنين. كما يشارك أيضا في الفيلم عبد المجيد العمراني، ومجيد لكرون، وشيشة عبد الله، وفامة فرح، وزهرة الدواح، وهاجر ميمون.

ووفق بلاغ صحافي للشركة المنتجة، فإن فيلم “باب الشيطان” يحكي عن مريم التي تعيش ظروفا عائلية صعبة في تطوان. أم مريم تمتهن تهريب السلع والبضائع من أجل كسب لقمة العيش في باب سبتة، تمرض الأم فتقوم مريم مقامها في ممارسة التهريب. أمام عنف الأب وانحراف الأخ وحالة الفقر، تضطر مريم إلى تهريب أقراص مهيجة بعدما أغرتها عصابة بذلك العمل؛ غير أن هذه الخطوة سوف تنعكس سلبا على حياتها، وعلى علاقتها بخطيبها وبأفراد عائلتها.

وأضاف البلاغ أن الفيلم سالف الذكر جرى تصويره في تطوان والفنيدق وسبتة المحتلة، قبل أشهر عديدة من إغلاق المعبر الحدودي.

يذكر أن نسيم عباسي درس الفن السابع في معهد السينما بالمملكة المتحدة، وأقام بلندن مدة خمس عشرة سنة قبل العودة إلى المغرب سنة 2006.

الأولى باب الشيطان حكيم عباسي فيلم

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‫تعليقات الزوار

2
  • رأي
    الجمعة 15 يناير 2021 - 09:40

    نتمنى أن يفتح باب البحث العلمي و الاختراعات و كفى من حموضة أفلام و مسلسلات تستنزف ميزانية ضخمة يستفيذ منها الممثلين الرقاصين

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  • مواطن من المغرب
    الجمعة 15 يناير 2021 - 09:41

    متى سنرى دراما ضخمة تتحدث عن تاريخ المغرب كما هو الحال في تركيا…تجد تلاميذة في الإعدادي لا يعرفون حتى سنة استقلال المغرب…

    0
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