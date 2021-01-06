حمامات "عاصمة الزهور" تفتح الأبواب أمام الزبناء

على الرغم من نفي مسؤولين بمدينة المحمدية الترخيص بذلك، إلا أن معظم حمامات المدينة كان مفتوحا صباح الثلاثاء بعد إغلاق دام لأشهر.

وعاينت هسبريس حمامات مفتوحة بمدينة الزهور، مع إقبال للمواطنين عليها، خاصة أنهم كانوا ينتظرون بشغف استئناف عملها.

وكان قرار إغلاق الحمامات بالمحمدية، كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، قد لاقى انتقادات حادة من طرف الساكنة، خاصة أن الإغلاق تزامن مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وهو أكثر وقت تعرف فيه الحمامات إقبالا كبيرا.

وكان مصدر مسؤول من عمالة المحمدية قد نفى ترخيص السلطة المحلية للحمامات بإعادة فتح أبوابها واستقبال الزبناء، مشددا على أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر ذاته، الرافض كشف هويته للعموم، أن الوضع الحالي يقتضي الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بغية السيطرة على الوضع الوبائي.

وأكد المسؤول بعمالة المحمدية أن أي مستجد في الموضوع سيتم إخبار الرأي العام به وفق القنوات الرسمية المعتادة.