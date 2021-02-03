حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي

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‫تعليقات الزوار

2
  • ام يوسف
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 16:53

    لا توجد حماية ولا قوانين رادعة لهدا كتقلبو يبقا لواحد ياخد حقو بيدو

    3
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  • بوجنانات
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 17:33

    ديما كيشدو العصى من لخر حماية المرأة حماية القاصرين حماية التعالب مع العلم ان القانون الجنائي داير خدمتو وكنزيدو نعطيو الاهمية ونضيعو الوقت … هناك أمور أهم يجب حمايتها كحق الاجير ، العيش الكريم للمواطن ، حق التمدرس للجميع

    1
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