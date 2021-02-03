حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي

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تعليقات الزوار2
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11:27
محمد نبيل يقارب علاقة السينما و"كوفيد-19"
لا توجد حماية ولا قوانين رادعة لهدا كتقلبو يبقا لواحد ياخد حقو بيدو
ديما كيشدو العصى من لخر حماية المرأة حماية القاصرين حماية التعالب مع العلم ان القانون الجنائي داير خدمتو وكنزيدو نعطيو الاهمية ونضيعو الوقت … هناك أمور أهم يجب حمايتها كحق الاجير ، العيش الكريم للمواطن ، حق التمدرس للجميع