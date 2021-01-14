حملة أبوزعيتر في المغرب العميق

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تعليقات الزوار7
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الله يكتر خيرك ويكتر من امتالك
عمل موفق لفعل الخير، الله اجازيكم خيرا ايها الاخوان زعيتر، هذه هي الروح الوطنية، أو كان الناس اللي أعطاهم الله الخير المغاربة اديروا بحالكم او الله لا عانا اي فقير في هاد البلاد العزيزة علينا، سيروا الله احل ديما قدامكم طريق الخير او اجعلها صدقة جارية تنفعكم او والدكم في الآخرة.
نشكر سيادتكم على هذه المبادرة الطيبة ونلتمس منكم زيارتنا بقرية آيت موسى فلات جماعة ام الربيع معكم رئيس جمعية تمونت للتنميةالفلاحية بفلات ودمتم في خدمة الوطن وشكرا
الحل الوحيد للوصول إلى الفقراء والمحتاجين هو احصاءهم وتسجييلهم من طرف الحكومة ليكون كل شيء واضح( 1000درهم للفرد شهريا مثلا) لان في المغرب اكثر من نصف عدد السكان محتاج الى مساعدة.
اما المساعدات من الجمعيات واصحاب القلوب الرحمة فهي موسمية ومشكور عليها.
بدل سراويل الدجين و جاكيت الفليس، علاش لا جلابيب الصوف و حنابل الصوف و حصائر الدوم و الزرابي التقليدية… و بالضبط علاش متجمعوش صوف بطائن عيد الاضحى و تشربوا ليهونم ماكينات الخياطة و النسج و تعلموهوم و تكونوا دوك الناس باش يتعلمو ينسجوا و يغزلوا و يطرزوا و يخيطوا باش يعتامدوا على انفسهم، و يبيعوا المنتوجات ديالهوم ليكوم و تشريوا عندهوم بثمن مدوبل كتضامن معاهم و مع منتوجهم المحلي، بدل تعيطوهوم دجين باش من بعد يمشيوا للمراكز التجارية للاستهلاك باش يشريوا دجين مقطع و يدورو بين الحيوط و الاشهار و بما ان معندهومش فلوس، غادي ستفرض عليهوم باش يسرقوا و يريحوا في المقاهي!
ام كيفاش، غادي يتعلموا يصيبوا الدجين و الجاكيت و الكرافات؟
با ليت أصحاب الشركات والأغنياء يقومون بنفس المبادرة ومساعدات الجمعيات دات طابع إنساني بتزويدهم كل مايلزم من ملابس وبطانيات وما لا خشب التدفئة مساعدات القرى البعيدة اللدين يعانون من قساوة البرد في هدا الفصل.
الله يعاونكم شيء ممتاز خاص التضامن وتكون حملة من بداية الصيف لجمع المساعدة