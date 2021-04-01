حملة تواكب الأشخاص في وضعية هشة بالفنيدق

انطلقت بمدينة الفنيدق الحملة الإقليمية لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وهو النشاط الذي يأتي بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني ومندوبية وزارة الصحة والتعاون الوطني والعصبة المغربية لحماية الطفولة؛ بالإضافة إلى الاتحاد الوطني لنساء المغرب والهلال الأحمر المغربي وجمعية الأوائل وجمعية ابتسامة.

وشملت الحملة الإقليمية تشخيص أزيد من 70784 أسرة تم استقبالها بمراكز الرعاية الاجتماعية بمدينة الفنيدق، حيث تم الوقوف على حالات اجتماعية تحتاج إلى تدخل آني وعناية استعجالية.

واستهدفت المرحلة الأولى من الحملة الإقليمية ذوي الإعاقات من مختلف الأعمار، على أن يتم استهداف المسنين الذين تم رصدهم، والمقدر عددهم بـ 7074 مسنا ومسنة؛ فيما تواصل فرق التشخيص والتدخل الميداني رصد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتأتي هذه الحملة الإقليمية في إطار تنزيل توجيهات وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة المضيق الفنيدق، بهدف تكثيف العمليات ذات الوقع المباشر على الفئات المستهدفة وتثمين المشاريع الاجتماعية الكبرى التي تم إنجازها ما بين 2005-2018 في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعقد شراكات مع الجمعيات الرائدة في المجال الاجتماعي على الصعيدين الإقليمي والوطني.