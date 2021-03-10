حملة للكشف عن اضطراب بصر تلاميذ في تاكلفت

نظمت بالمركز الصحي بتاكلفت في إقليم أزيلال ، الأربعاء، حملة للكشف عن الاضطرابات البصرية في إطار برنامج الصحة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

واستفاد من هذه العملية أزيد من 175 من تلاميذ المنطقة، ستوزع عليهم نظارات طبية في أقرب الآجال، على أن يستمر هذا البرنامج إلى نهاية شهر مارس، حيث من المرتقب أن يستفيد ما يزيد على 1000 تلميذ من كشف البصر بمعظم المدارس.

وأجرى العملية فريق من مندوبية الصحة بمشاركة الفريق المحلي بالمركز الصحي تاكلفت ونظاراتي بأزيلال المركز وفق احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث استهدفت الكشف على الاضطرابات البصرية وضعف البصر لتلاميذ المؤسسات التابعة لجماعة تاكلفت.

وتندرج العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية وتنزيلا للبرنامج السنوي لمندوبية الصحة بأزيلال، بتنسيق مع مديرية التربية والتكوين بأزيلال والسلطات المحلية.