حموشي يوقف مؤقتا مسؤولا أمنيا بسبب التلقيح

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، وذلك بعد ثبوت استفادته من عملية التلقيح الخاص بوباء كوفيد-19 رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ لها، أنه تم فتح بحث دقيق في هذه القضية، لتحديد ظروف وملابسات استفادة هذا المسؤول الأمني من الجرعة الأولى من التلقيح رغم عدم توافر شرط السن المحدد فيه، إذ لم يبلغ بعد سن 45 سنة الذي تشترطه السلطات العمومية، علاوة على رصد وتحديد كل الإخلالات المحتملة التي قد تكون سهلت ارتكاب هذا التجاوز المهني.
رجعو ولادكم لبلادهم وحبسو أباءهم لي تيولدو وسيفطو للزنقة ،أوروبا را ماشي مزبلة للفاشلين أو خيرية لضحايا أباءهم أو حكام بلدانهم
مواطن بما في الكلمة من معنى أطال الله في عمرك واعانك خدمة المملكة المغربية ولك مني كل الاحترام والتقدير
لي سمعنا وقرينا انه الجيش و رجال الامن سيكونون في الدفعة الاولى من التلقيح ،ما بقينا فهمنا والو .واش الجيش ورجال الامن مابقاوش هم الاولين؟
سلوك قيم من السيد الحموشي نتمنى أن يأخذ كافة المسؤولين هذا الإجراء شعارا لمرحلة ديمقراطية رشيدة ينتظرها الشعب عقودا طويلة .
ومدا تستفيد الدولة من توقيفه عن العمل يجب اصدار غرامة ثقيلة على كل مستفيد من للقاح هكدا على الاقل يدفع ثمنها وثمن غيره
بحث المسؤولين و السياسيين عن التلقيح بطريقة سرية ودون وجه حق دليل على ان هذا اللقاح الذي اشتراه المغرب فعال .
التلقيح خط أحمر ولانسمح لأي كان بالتلاعب في شروطه أو جودة استعماله …!!!
الى حد هذا المستوى وصل المسؤولون عيب وعار
دب وش ايعطيوه الحقنة التانية ولا غير وحدة كافية ليه. دب لي طرا طرا غير زيدوه التانية . خسارة تمشي الحقنة الاولى فالصو.
أعتقد ان رجال الامن والجيش والدرك وكل التجريدات المخزنية الاخرى كالقياد والمقدمين والشيوخ …لم يكن لائقا اخضاعهم لشرط السن لان هؤلاء بغض النظر عن سنهم فهم كالاطباء والممرضين معرضين للاصابة . لذلك لم يكن لائقا لا بالنسبة لهؤلاء ولا للممرضين والاطباء اعتبار عامل السن . لهذا ارجو ان يتراجع السيد الحمدوشي عن هذا القرار وعن قرار اية عقوبة محتملة في المستقبل في حق هذا المسؤول
يجب إحالته على التقاعد المبكر فهذا الأمني لا يصلح كمسؤول فهو آستخدم الشطط في آستخدام سلطته من أجل لقاح … فما بالك ما يفعله حينما لا يراقبه أحد …
يجب إنزال اقصى العقوبات في حق كل من تم تطعيمه بالجرعة الخاصة باللقاح بطريقة ملتوية وان يكون عبرة للآخرين رفقة الطاقم الطبي والاداري الذي ساهم في ذلك و ان مثل هاته الافعال الشنيعة تزيد من تشكيك المواطنين في نزاهة الإدارة المغربية وما هي إلا وسيلة يمتطيها اعداء بلدنا الحبيب.بالله عليكم ارحموا هذا الوطن المضياف وكفى تلاعبا بسمعة بلدكم الذي يأويكم بالرغم من مساوئكم .
الله يسامح هاديك حسبوها الجرعة اديالي انا مسامحلو فيها,شوفو غير معا دوك الشفارا لي كلاو لبلاد ولعباد وزايدين يصولو ويجولو ولا هادوك معاهم صحاب((كول اوكل))