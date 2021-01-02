حمير وبغال مصابة وهرمة تجد الرعاية في ملجأ "جرجير" بإقليم الحوز

إذا قصدت إقليم الحوز، فستلاحظ أن الدواب الرئيسية لدى سكان هذه المنطقة، التي تستخدم في نقل الناس والبضائع، هي الحمير التي تقدم خدمات على مدار سنوات وهي في عز قوتها، لكن في لحظات ضعفها ومرضها، فالمجهول مصيرها حين يتخلى عنها أصحابها.
من أجل الدواب التي بلغت من العمر عتيا وأصاب جسدها الوهن أو تعرضت لإصابة ما، أنشأ الزوجان البريطانيان سوزان ماشين وتشارلز هانتوم، منذ 6 سنوات، بسفح جبال أطلس بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، ملجأ الجرجير، لتقديم عناية خاصة للحمير والبغال.
سوزان ماشين (Susan Machin) قالت: “كان أول حيوان يتلقى الرعاية في هذا الملجأ هو الحمار اليتيم تومي، الذي ماتت أمه عام 2009، وبقي عامين في مؤسسة SPANA، أما اليوم فقد أضحى المركز يحتضن حوالي 130 دابة تحتاج إلى الرعاية، ويمنح كلًا منها اسما بمجرد وصولها، ليساعد العاملين على الارتباط عاطفيًا بها”.
وأوضحت سوزان ماشين، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المشروع أنشئ منذ 6 سنوات للعناية والحفاظ على الحمير والبغال المتخلى عنها، لأننا نعتقد أن خدمة الحيوانات تماثل الدفاع عن حقوق الإنسان”، مضيفة: “واجهنا وضعا صعبا خلال الجائحة بسبب الدواب المصابة التي تصلنا وهي في حاجة لرعاية خاصة”.
وواصلت المتحدثة بأن غلافا ماليا يناهز 12 ألف درهم أسبوعيا، و48 ألف درهم شهريا، يهم إحداث جزء جديد بُني خلال هذا الأسبوع لاستقبال المزيد من الدواب”.
وتابعت سوزان: “الملجأ يوفر فرص شغل لحوالي 15 مغربي”، مضيفة: “عقدنا شراكات مع منظمات ببريطانيا، وللملجأ داعمون من كل دول العالم”.
وكشفت ماشين أن كل ما تريده وزوجها مستقبلا، إلى جانب الدعم المادي، هو “اعتراف السلطات المغربية بمجهودهما، لأن هذا العمل قانوني ومعقول، ومهم للمغرب ولقطاع السياحة كذلك”، ولفتت إلى أن “هذا الأمر مهم جدا عند الغربيين، ويولونه أهمية كبرى، ويسجلون مدى اهتمام البلاد بالحيوانات”.
محمد تاغزولت، مشرف على ملجأ جرجير، الذي يبعد بـ25 كيلومترا عن مدينة مراكش، قال إن “الدواب التي تصل مصابة إلى هذه المؤسسة الخيرية، تتلقى العلاج بعد فحصها من طرف طبيب بيطري، والتي تعاني من كسر نعتمد الطريقة التقليدية (الجبيرة) في علاجها لتلتئم كسور العظام”.
وأضاف الشاب تاغزولت قائلا: “نستقبل الحمير والبغال التي يتخلى عنها أصحابها بعد بلوغها سنا لا يسمح لها بأداء مهامها، لحمايتها من سوء المعاملة، ولتقضي المريضة أو الهرمة أيامها مسترخية، تحت رعاية أطباء يساعدون على تخفيف آلام الحيوانات التي لا يتوقع أن تعيش طويلًا، لجعل أيامها الأخيرة أكثر قابلية للتحمل”.
وتابع المتحدث ذاته: “نعتني بالدواب المصابة في أي جزء من جسدها، كالتي أصيبت في عينيها، والتي تشكو من جرح بقوائمها، إلى أن تسترجع عافيتها، أما الحيوانات التي تلفظ أنفاسها الأخيرة فلها مقبرة خاصة بالملجأ، نغطي قبرها بالأشواك لنقيها من نهش الكلاب الضالة”.
من جهته، أوضح أيوب حلكان، مسير بالملجأ، أن “تغذية الدواب تنقسم إلى ثلاثة أصناف؛ فصغار الحيوانات وحديثو الولادة والذين فقدوا الأم، وجبتهم الحليب والنخالة والشمندر، أما الدواب التي ما زالت أسنانها قوية فأكلها يتكون من الشمندر والتبن، فيما تتناول تلك التي فقدت أسنانها الشمندر والنخالة”.
وحدد حلكان عدد الوجبات التي يستفيد من قطيع الدواب في أربع وجبات؛ الأولى في الصباح والثانية في فترة الزوال والثالثة ابتداء من الرابعة زوالا والأخيرة بعد الساعة 8 ليلا، مشيرا إلى أن “حيوانات الملجأ تستفيد أيضا من تنظيفها ونظافة مكان استقرارها صباح كل يوم”.
ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء اجركم عند الخالق
مع الأسف كان الأولى بنا كأشخاص أو جمعيات أو كدولة الاعتناء بالحيوان ومعاقبة كل من يتعدى عليها بحكم تعاليم القرآن والسنة لأن الذين يبحثون عن الإسلام ينظرون الى المعاملات والأخلاق وليس كيفية الوضوء واللباس والنوم..
جاوك من الاخر. ما بغينا لا فلوس لا والو بغينا غير اعتراف و مساعدة و قوانين. و الصراحة حال الانسان في المغرب ليست احسن من حال البغال و الحمير المسكينة.
سبحان الله ، و الاطفال المشردون ؟ و المعوقون ؟ و اليتامى من البشر ؟ غريب امر الانجليز ، بينما يقتلون و يشردون المسلمين في جميع انحاء العالم ياتون للمغرب لرعاية الحمير و البغال
…حين قرأت العنوان اعتقدت للوهلة الأولى ان من قام بهده البادرة جمعية مغرببة من جمعيات الرفق بالحيوان او إحدى الجمعيات الخيرية او انه مبادرة من الجماعة/العمالة / الاقليم ….وفرحت…..لكن عند قراءة المقال استفقت….من حلمي….
مبادرة حسنة جدا الله معين على عملكم هادا
تحية خالصة لهاد الزوجان الناس تفكر في الخير وتقد تلقاهم گاع ماشي مسلمين
أعتقد أن القتل الرحيم لهذه الحيوانات يبقى أفضل من التكفل بها لأن الميزانية المخصصة لهذه الدواب أولى بها أن تخصص للفقراء والأرامل واليتامى من سكان المنطقة والمناطق المجاورة .
تعلموا الدين الإسلامي من هذين البرطانيين..جاءوا لبلدنا حتى ليقولوا لنا أن للحيوان قيمة ومعاملة طيبة أيضا….
كل خلق الله له الحق في حياة كريمة
لحوم الحمير و البغال يجب أن تطعم بها الحيوانات المفترسة في حدائق الحيوانات و ليس تبذير 5 ملايين لإطعامها.
يقتلون الملايين بأسلحتهم الفتاكة و يمثلون علينا إنسانيتهم مع الحمير في حين يستمتعون بالشمس و الجبال. أخطر المنافقين هم الغربيون و لا تظهر وحشيتهم وقت الرفاهية بل وقت الحاجة و الجوع حينها يتحولون إلى وحوش و لن يتحملوا و لو 10 في المائة من قساوة عيش الدول التي يمصون دماء شعوبها. و الإستعمار الأنجليزي من أخبث الإستعمارات، لا يترك وراءه و لو طريقا واحدا. التاريخ و الحاضر شاهد.
عمل كان اجدانا يقومون به لانهم كانو يقدرون حق العشرة
الله يعطيهم الصحة والعافية يارب العالمين الخير كيديروه الناس لي مستغلوه ما والو. في حين الناس لي ستغلوه فترة طويلة تخلات عليه حرام معرفتش شكون المسليمين
مكان و منظر جميل لهذه الحيوانات الخدومة فالإنسان في العالم بحاجة إليها منذ القدم إلى يومنا هذا طبعا بصفة عامة و في بعض المناطق التي يصعب لسيارة الدخول إليها بصفة خاصة و كان من الأجدر أن نهتم نحن كمسلمين بالحيوانات لان ديننا الحنيف أوصى بالرفق بها اتمنى ان تكون حظيرة مثل هذه في منطقة أخرى لكن باسم عربي مسلم ان شاء الله
جزاكم الله خير الجزاء أطال الله في عمر هاته الحيوانات الأليفة
وأعان هؤلاء الزوجين البريطانيين على هذا العمل الخيري الممتاز
بالتوفيق إن شاء الله مع مزيد من الدعم الفني والمالي والإداري
من العنوان إستبشرة خير في حقوق حيوان في المغرب. لكن عند قراءة موضوع كانت بادرة أجنبية ولم تكن مغربية .
هؤلاء الناس يطبقون ما أهملناه: “إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”.
فعلا يحتاجون لإلتفاتة من السلطات المغربية.كم أفرح من كل قلبي عندما أقرأ أخبارا كهاته.كل الشكر لهما
اللهم زد وبارك عمل في منتهى الإنسانية جزاكم الله خيرا
من أهمِّ ما أصَّله رسول الله من حقوق الحيوان كذلك ما كان من وجوب الرحمة والرفق به، وقد تجسَّد ذلك في قول رسول الله: «بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلأ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ[». قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»