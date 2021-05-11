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تعليقات الزوار1
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عفاكم بغيتو ربي يحن فيكم ويرحمكم وعفااااااااكم رحموا وحنوا على هاذ الناس المحتاجين راه ربي لي عالم بيهم،ماتحكموا عليهم لاشفارة لاعندهم الفلوس…..خليوا داكشي لله الفوق.الله يرحم الوالدين رحموا من الرحمة لي كنتسناو كااااملين من الله.أما الدعاء راه كتسالو لي خويا ماشي بالكتبة بقلبي