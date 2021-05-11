أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • mehdi
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:15

    عفاكم بغيتو ربي يحن فيكم ويرحمكم وعفااااااااكم رحموا وحنوا على هاذ الناس المحتاجين راه ربي لي عالم بيهم،ماتحكموا عليهم لاشفارة لاعندهم الفلوس…..خليوا داكشي لله الفوق.الله يرحم الوالدين رحموا من الرحمة لي كنتسناو كااااملين من الله.أما الدعاء راه كتسالو لي خويا ماشي بالكتبة بقلبي

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: ماك حسن
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 19:30 2

أساطير أكل الشارع: ماك حسن

صوت وصورة
التشرد يهدد عائلة
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 18:45 2

التشرد يهدد عائلة

صوت وصورة
سال الطبيب: عسر الهضم
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 18:30

سال الطبيب: عسر الهضم

صوت وصورة
رمضانهم من البرتغال
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 15:00

رمضانهم من البرتغال

صوت وصورة
التعليم والصحة في آيت بوجمعة
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 14:30

التعليم والصحة في آيت بوجمعة

صوت وصورة
مع حسن فولان
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 13:55 5

مع حسن فولان