حيازة أسلحة بيضاء وراء اعتقال ثلاثة تلاميذ بالبيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة، من توقيف ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم قاصران، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد رصدت مقطع فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، ويظهر فيه شخصان يحملان أسلحة بيضاء داخل فصل دراسي بمؤسسة تعليمية، ويتظاهران بتبادل التهديدات بواسطتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتصويرها، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثلاثة منهم وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم إخضاع المشتبه بهم الموقوفين للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.