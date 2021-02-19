حيازة أسلحة بيضاء وراء اعتقال ثلاثة تلاميذ بالبيضاء

حيازة أسلحة بيضاء وراء اعتقال ثلاثة تلاميذ بالبيضاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 19 فبراير 2021 - 22:50

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح الجمعة، من توقيف ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم قاصران، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد رصدت مقطع فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، ويظهر فيه شخصان يحملان أسلحة بيضاء داخل فصل دراسي بمؤسسة تعليمية، ويتظاهران بتبادل التهديدات بواسطتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتصويرها، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثلاثة منهم وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم إخضاع المشتبه بهم الموقوفين للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

إيقاف تلاميذ الشرطة القضائية حيازة السلاح الأبيض منطقة أمن مولاي رشيد

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواطن
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:01

    اللهم.خفف مانزل…..استعمال الاسلحة.يشكل خطرا على حياة المواطنين

    8
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  • الحنين إلى الماضي
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:08

    مابقى غير المؤسسات التعليمية توظف حارس أمن عند مدخل المؤسسة و معه جهاز سكانير صافي، كنا نرى المدير او الحارس العام نتبول اعزكم الله من شدة الخلعة والهيبة، اما الان فالحشيش و المعجون وحتا الاكستازي تدخل المدارس صراحة اشتقنا إلى الزيار القديم

    23
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  • مغربي
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:11

    كل نهار تسماع خبار كفس من لي قبل .
    دبا هادو ملي غاي كبرو ماتسناش منهم شي حسنة .غا لحبس ولا طبيب اموات.
    ولله يهذي ماخلاق.

    11
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  • no comment
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:20

    bravo pour les services de police

    11
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  • الشريف
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:27

    عادي هادشي او ما ماكيخلعش لمغاربة حيت كاين المخزن اف لبلاد .هاز جنوية اوداخل للقسم اوا اوليدي سير دابا فين تتربا مزيان والله حتى تندم اعلى انهار اللي اتزاديتي فيه.اللعب هذا.

    2
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  • كولومبو
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 23:29

    ما نراه اليوم من انهيار تام للقيم و الأخلاق و الانضباط ما هو الا نتاج لفشل المنظومة التربوية باكملها بل و فشل الأسرة المغربية في تربية و تكوين ابناءها وتعددت الحلول و المناهج و المقاربة الأمنية ولم تفرز الا نشازا و الحل جد واضح هو إصلاح عميق للتعليم و ما ادراك من التعليم من الحضانة مرورا بالسلك الابتدائي و الإعدادي و الثانوي و هنا مربط الفرس و اللغز المحير في التعليم الثانوي بالضبط و أقترح على وزير التعليم باحداث ثورة في المناهج الدراسية للسلك الثانوي و حصره في 4سنوات و إقحام مواد تعليمية جديدة ستحدث ثورة معرفية اجتماعية منها تدريس مواد القانون و المحاسبة و التشريع الضريبي و العلوم الإنسانية لجميع التلاميذ فهي اليوم تعتبر مواد ذات أهمية قصوى ستنعكس مباشرة على سلوك المواطنين .

    0
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