خبراء: "كورونا الجديدة" 50% أسرع في الانتشار

توصل خبراء في “علم الجينوم” بجنوب إفريقيا إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد الاصابات بالبلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة تعادل 50 بالمئة عن السلالات السابقة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء عن سالم عبد الكريم، من اللجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض “كوفيد-19” بجنوب إفريقيا، أن السلالة الجديدة التي تحمل اسم “501-في2″، وتم التعرف عليها في الشهر الماضي، “يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أقوى من السلالات التي سبقتها.

وأضاف عبد الكريم أن البيانات أظهرت، في الوقت نفسه، أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو وفاته.

وكانت حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، الناتج عن الاصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا في نونبر الماضي.وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.