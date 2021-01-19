خبراء: "كورونا الجديدة" 50% أسرع في الانتشار

خبراء: "كورونا الجديدة" 50% أسرع في الانتشار
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:31

توصل خبراء في “علم الجينوم” بجنوب إفريقيا إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد الاصابات بالبلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة تعادل 50 بالمئة عن السلالات السابقة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للانباء عن سالم عبد الكريم، من اللجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض “كوفيد-19” بجنوب إفريقيا، أن السلالة الجديدة التي تحمل اسم “501-في2″، وتم التعرف عليها في الشهر الماضي، “يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أقوى من السلالات التي سبقتها.

وأضاف عبد الكريم أن البيانات أظهرت، في الوقت نفسه، أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو وفاته.

وكانت حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، الناتج عن الاصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا في نونبر الماضي.وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.

السلالة الجديدة جنوب إفريقيا خبراء فيروس كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 114

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 11

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 48

الفرعون الأمازيغي شيشنق