خضر وفواكه المغرب تصل إلى السوق البولندية‎

من المرتقب أن يحظى المنتجون المغاربة للخضر والفواكه بطرق مباشرة لإيصال منتجاتهم نحو أوروبا الشرقية، وذلك بدعم من منظمة “الفاو” والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex).

وعقد الخميس حوالي 28 منتجاً وفاعلاً مغربياً في قطاع الفواكه والخضر لقاء مع ممثلي ثلاث شركات لوجستيك رئيسية بولندية، من أجل بحث سبل وصول الصادرات المغربية إلى بولونيا.

وتعتبر بولونيا من أكبر مستوردي الحوامض الصغيرة في العالم، وتلجأ أساساً إلى دول أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، كما تستورد أيضاً الخضر والفواكه غير الموسمية.

وجاء ضمن بلاغ صحافي مشترك لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي و”فوديكس”، صدر الخميس، أن العائق الرئيسي لرفع حصة المنتجات المغربية في السوق البولندية يرجع أساساً إلى وصول مباشر إلى المشترين.

وعمل المنتجون المغاربة ووكالة فوديكس مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من أجل تطوير حلول تمكن من توصيل الفواكه والخضروات المغربية مباشرة إلى بولندا بأسعار تنافسية.

ونقل البلاغ الصحافي عن فلوران توماتيس، خبير الصناعة الفلاحية في منظمة الفاو، أنه “بدون منصة لوجستيكية فلاحية مؤسسة في بولندا للمنتجات المغربية من الصعب جداً ضمان تسليم المشترين البولنديين منتجاً عالي الجودة بالكمية المناسبة وفي الوقت المحدد”.

وقال عثمان التلمساني، المسؤول في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إن هذه الجهود جزء من مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي والفاو والبنك الأوروبي من أجل تحسين فرص العمل التجارية ذات القيمة المضافة العالية للقطاع الفلاحي المغربي.

وسيمكن وصول المنتجات المغربية إلى بولندا من فتح الطريق إلى أسواق أخرى في أوروبا الشرقية بهدف رفع الصادرات نحوها، خصوصاً أن المنتجات المغربية تحظى بسمعة جيدة وتصدر نحو قارات العالم.