خلافات حادة في الطاقم التقني لحسنية أكادير

يعيش فريق حسنية أكادير لكرة القدم، هذه الأيام، على وقع خلال حاد بين مدرب الفريق رضا حكم والمعد البدني الطيبي الكروني، تطور في إحدى الحصص التدريبية إلى نقاش قوي بينهما، قبل أن يقرر المعد البدني تقديم استقالته من الطاقم التقني للفريق.

وسلم الطيبي الكروني استقالته إلى المكتب المسير للحسنية، فغاب عن الحصة التدريبية ليوم أمس الأربعاء، كما تخلف عن رحلة الفريق صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الرباط؛ لمواجهة الجيش الملكي يوم غد الجمعة.