خلافات حادة في الطاقم التقني لحسنية أكادير

خلافات حادة في الطاقم التقني لحسنية أكادير
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 22 أبريل 2021 - 13:23

يعيش فريق حسنية أكادير لكرة القدم، هذه الأيام، على وقع خلال حاد بين مدرب الفريق رضا حكم والمعد البدني الطيبي الكروني، تطور في إحدى الحصص التدريبية إلى نقاش قوي بينهما، قبل أن يقرر المعد البدني تقديم استقالته من الطاقم التقني للفريق.

وسلم الطيبي الكروني استقالته إلى المكتب المسير للحسنية، فغاب عن الحصة التدريبية ليوم أمس الأربعاء، كما تخلف عن رحلة الفريق صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الرباط؛ لمواجهة الجيش الملكي يوم غد الجمعة.

البطولة المغربية الحصص التدريبية الدوري الاحترافي حسنية أكادير لكرة القدم

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