خلايا المساعدة تستقبل قاصرين عائدين من سبتة

شرع المغرب في استقبال مجموعة من الأطفال القاصرين غير المرفقين، الذين تمكنوا من التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة، بداية الأسبوع الجاري ضمن دفعة أولى من القاصرين المرحلين، ضمت ما يزيد عن 100 قاصر.

مصدر مطلع قال لهسبريس إن الجمعية الإقليمية للمساعدة جندت أطرها الذين كانوا مدعمين بأطر الهلال الأحمر المغربي وجمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب واللجنة الإقليمية للعصبة المغربية لحماية الطفولة، قصد ضمان حسن الاستقبال وتيسير عملية التحاق القاصرين بذويهم وأولياء أمورهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تمت مباشرة الاتصالات بعائلات الأطفال المرحلين”، مشيرا إلى “تقديم خدمات الإطعام والإيواء، كما تم تشخيص الحالة الصحية للقاصرين من طرف الأطر الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة بعمالة المضيق، مع الحرص على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين منهم”.

وباشرت مصالح الجمعية إجراء بحث اجتماعي مع هؤلاء القاصرين، عبر تخصيص حصص الاستماع من طرف خلية المساعدة الاجتماعية التابعة للجمعية والأطر التابعة للقطاعات الاجتماعية بالعمالة (مندوبية الصحة والتعاون الوطني والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي).

وأكد المصدر نفسه مباشرة التنسيق والتواصل مع أولياء أمور القاصرين قصد تسليمهم لهم مباشرة بمقر الجمعية، وبمدنهم الأصلية في حالة ما تعذر عليهم التنقل إلى مدينة مرتيل.