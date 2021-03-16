خمسيني ينهي حياته شنقا وسط حقول بويزكارن

وضع خمسيني حدا لحياته شنقا، الثلاثاء، وسط الحقول الكائنة بجماعة بويزكارن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم.
وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن الهالك، تاجر السمك قيد حياته، عثر عليه من طرف مواطنين جثة هامدة معلقة بشجرة، ما استدعى إخبار السلطة المحلية والدرك الملكي قصد معاينة الواقعة والقيام بالمتعين.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في انتظار توجيهها نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث الذي يجري من طرف الضابطة القضائية.
الخمسيني انتحر لكي لا يختل ميزان الانتحار بالمغرب لانه يجب ان ينتحر واحد على الاقل كل اسبوع في المغرب ومنذ الاسبوع الماضي لم ينتحر احد فكان لزاما ان ينتحر احدهم هذا الاسبوع لاننا في المغرب
أكثر من 30% من السكان له عقد و أمراض نفسية و عصبية و مع ذالك لا يرضون بزيارة الطبيب النفسي للعلاج
لم اسمع قط في حياتي ان الشرطة القضائية بتحرياتها وتقنياتها اكتشفت يوما ما ان احد المنتحرين تم شنقه عمدا وليس كونه انتحر بالرغم من كثرة الانتحار ولهذا اطرح سؤال عريض: هل كل هؤلاء انتحروا فعلا؟
ماذا لو قررت وزارتي الصحة والداخلية خلق مصلحة إقليمية تستقبل كل شخص يفكر في السرقة أو التزوير أو الجريمة أو الانتحار … للجهر، أو كتابة حبر على ورق، ما يشغل باله، معاناته، ويجد الآذان الصاغية والتوجيه والتأطير اللازم أو العلاج النفساني. يمكن إيجاد الموارد المالية لتحقيق ذلك بخلق صندوق و طني يمول من فائض الأرباح المتوقعة من طرف مقاولات البناء والاشغال العمومية والمحدد في وثيقة هامة جدا تحمل اسم
Sous-détail des prix unitaires
رحم الله الفقيد، اللهم الصبر بأفراد عائلته، تعازيي الخالصة لسكان گلميم.
گلميم تستحق إيواء أول مصلحة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية تحمل اسم: مصلحة الأمل في الحياة.
يا أ خي الأطباء النفسيين موجدين بكثرة ولكن ثمن الزيارة غير موجود عند اغلبية المواطنين…. تصور الكشف ما بين 300إلى 400درهم ….الدواء ما بين 200إلى 800درهم …..واش المواطن حمقوا الغلاء وقلة المال….. اللهم ابقى فدارو احسن إلى عند هاد الأطباء عاد غايزيد فحماقو….. حيث كايعطو غي لادروك باسم الدواء….. انهم يتاجرون في مآسي الناس الله يأخد فيهم الحق…. يارب لهلا يوصلنا ليهم.