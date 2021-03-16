خمسيني ينهي حياته شنقا وسط حقول بويزكارن

وضع خمسيني حدا لحياته شنقا، الثلاثاء، وسط الحقول الكائنة بجماعة بويزكارن التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم.

وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن الهالك، تاجر السمك قيد حياته، عثر عليه من طرف مواطنين جثة هامدة معلقة بشجرة، ما استدعى إخبار السلطة المحلية والدرك الملكي قصد معاينة الواقعة والقيام بالمتعين.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة بابتدائية كلميم، جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في انتظار توجيهها نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث الذي يجري من طرف الضابطة القضائية.