خمس رصاصات توقف مبحوثا عنه بمدينة مراكش

أطلقت فرقة من عناصر الأمن بمراكش، الأربعاء، 5 رصاصات على شخص من ذوي السوابق العدلية، بعد مقاومة شديدة لحظة توقيفه بحي من أحياء مقاطعة المنارة التابعة لوحدة المدينة الحمراء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا الشخص، الذي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، عرض سلامة عناصر الأمن للخطر، حين هددهم بقنينة غاز واستعمال السلاح الأبيض؛ ما جعل الأمنيين يطلقون 5 رصاصات تحذيرية، استقر بعضها في صدره، ما عجل بنقله إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس.

وأضافت المصادر ذاتها أن حي دوار ايزيكي بمقاطعة المنارة كان مسرحا لاستنفار أمني، من أجل وضع حد لهذا الشخص الذي يشكل موضوع العديد من الشكايات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن من بين الشكايات التي كان الشخص الموقوف موضوعا لها واحدة تقدم بها شخص متزوج، هوجم على منزله وتعرض لمحاولة اختطاف زوجته.