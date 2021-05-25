دركيون يوقفون مطلوبا للعدالة في زاوية الشيخ

دركيون يوقفون مطلوبا للعدالة في زاوية الشيخ
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 15:11

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ من إلقاء القبض على ثلاثيني، موضوع أزيد من 20 مذكرة بحث، للاشتباه في تورطه في ترويج مسكر “الماحيا”.

عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ تمكنت، بناء على إخبارية، من محاصرة المشتبه فيه الذي كان يتخذ من الأماكن الجبلية الوعرة مستقرا له، وذلك على مستوى نهر أم الربيع، ما أدى إلى شل حركته وتوقيفه.

الموقوف ينحدر من مركز زاوية الشيخ التابع لإقليم بني ملال، ويشتبه في أنه كان وراء العديد من المعامل التقليدية السرية التي جرى تفكيكها من طرف عناصر الدرك بزاوية الشيخ في إطار محاربة “تجارة الماحيا”.

وجرى وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضه على انظار العدالة لتعميق البحث ومواجهته بالمنسوب إليه.

الدرك الملكي الماحيا زاوية الشيخ معمل سري

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‫تعليقات الزوار

1
  • حسن بن علي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 15:33

    صنع ماء الحياة ليس بجريمة ذات وقع اجتماعي ….قد يأتي يوم تتحرر فيه الكرمة مثل ما حصل للعشبة ….خاصة ان لها منافع صحية حسب نخبة من المستهلكين اذا تم تقطيرها وفق معيير الجودة ….وهي بالمناسبة من اختصاص اليهود المغاربة قديما …وكاتت تباع باثمنة مرتفعة.

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