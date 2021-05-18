دركي صغير بأورير

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تعليقات الزوار7
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تبارك الله طلاقة في الكلام كلمات في المستوى الله احفظوا لوليديه او الله اسهل عليك انشاء الله في الحلم ديالك
ها بوليسي صغير ها جادارمي صغير بغيت غي نشوف شي ولد لبسوه لباس ديال عامل النظافة حتا هوما راه ف صفوف الامامية قدروهم شوية
بسم الله الرحمان الرحيم الله يوفقك يا ابني اتمنى لك تحقيق امنيتك رغم انها مهنة المتاعب و المخاطر و نكران الذات و الاهل وفقك الله تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك و صحراء مغربية
احتراماتي الشاف ديالنا.الله ايصلحك
نتمى لهدا الولد الصغير و الطموح النجاح و التفوق فيما يتمناه و الفوز برتب مميزة في سلك الدرك الملكي ان شاءالله ليبعت الفرح لوالديه و لاسرته
نعم الدراسة اولا ثم التكوين والإخلاص في العمل
اتمنى من القيادة العليا الدرك الملكي الالتفاتة لطموحات هذا الطفل و استدعاءه واسرته وتكريما واعطاءه زي رسمي حقيقي للدرك الملكي الذي اكن له كل تقدير واستقلاله من طرف القاعدة الاعلى للدرك الملكي السيد ااجينرال دو كور دغمي محمد حرمو او ناءبه الاول. دون ان ننسى شعارنا الخالد الله الوطن الملك نصره الله وايدي وجعله ضخرا وملادا للوطن قاءدنا الاعلى وتحية لكل الدركيين وقواتها المسلحة الملكية.