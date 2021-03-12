دركي ينهي حياته فوق قنطرة بين تمارة والهرهورة

دركي ينهي حياته فوق قنطرة بين تمارة والهرهورة
صورة: أرشيف
الجمعة 12 مارس 2021 - 16:05

أقدم دركي، ليلة الخميس، على وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي، وذلك فوق قنطرة بالطريق السيار بين مدينة تمارة والهرهورة.

وأشارت المعطيات الأولية إلى أن المنتحر يعمل بالمركز الترابي لشاطئ “كازينو”، التابع لسرية الدرك الملكي بتمارة، حيث أقدم على إطلاق النار على رأسه لأسباب لا تزال مجهولة.

وعرفت الواقعة استنفار مصالح الدرك الملكي بتمارة، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق حول الواقعة لتحديد ملابساتها.

الهرهورة انتحار دركي سلاح وظيفي

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‫تعليقات الزوار

2
  • جواد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 16:13

    الله إرحمو يارب.هذه نتيجة ضغط العوامل والمعاملة السيئة من رؤساء العمل.لأن الرئيس نائم في الليل وهو في القنطرة في البرد يحرس الخنازير

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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الجمعة 12 مارس 2021 - 16:28

    حسبي الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لك الله ياوطني الغالي.

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