درك "أولاد النمة" يواصل مطاردة تجار المخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة، من حجز سيارة وتوقيف ثمانية أشخاص، اثنان منهم بشبهة الاتجار في المخدرات والحيازة واستعمال سيارة بطريقة غير سليمة، وستة بشبهة الاستهلاك، وذلك بالقرب من مؤسسة تعليمية بجماعة سيدي حمادي نواحي إقليم الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر هسبريس أن عملية التفتيش التي أجريت بداخل السيارة التي تم حجزها، أسفرت عن حجز مجموعة قطع من مخدر الشيرا وكمية من المخدرات، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين مبحوث عنه بموجب ثماني مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وكانت العناصر الدركية نفسها، التابعة لسرية إقليم الفقيه بن صالح، قد حجزت سيارة خفيفة، وأوقفت أربعينيا من نواحي بني ملال بشبهة ترويج المخدرات الصلبة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين. كما ألقت القبض على ميكانيكي متورط في الاتجار بالمخدرات الصلبة ومساعدة تجار المخدرات بالجملة وتمكينهم من سيارات رباعية الدفع مزورة الصفائح.

وتأتي هذه العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح الدرك بسبت أولاد النمة من أجل مكافحة الجريمة، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم ومنع ترويج مختلف هذه السموم في أوساط الشباب.