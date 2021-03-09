درك الدروة يفك لغز مقتل امرأة نواحي برشيد

عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة التابع لسرية برشيد جهوية سطات، الثلاثاء، شقيقين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية برشيد، للاشتباه فيهما بارتكاب حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، بعد وفاة امرأة نتيجة صدمها بدراجة نارية كان على متنها الشقيقان بمنطقة الدروة في النفوذ الترابي لإقليم برشيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالدروة نواحي برشيد كانت قد تلقت إخبارية مفادها أن جثة هامدة لامرأة ملقاة على الأرض في النفوذ الترابي للدروة، بعد صدمها بدراجة نارية كان على متنها شخصان، لاذا بالفرار ولم يتم التعرف عليهما حين وقوع الحادثة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية انتقلت رفقة ممثل عن السلطة المحلية إلى مكان وقوع الحادثة، حيث قاموا بمعاينة الجثة وتمشيط المكان مع الاحتفاظ بكل ما يفيد البحث والتحري، ونقل جثمان الهالكة نحو قسم الأموات قصد التشريح الطبي، قبل الاستماع إلى عدد من المواطنين والمواطنات، لتحديد هوية الشخصين اللذين كانا على متن الدراجة النارية التي تسببت في الحادث المميت.

مصادر هسبريس أضافت أن الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل درك الدروة سرية برشيد أسفرت عن الاهتداء إلى شقيقين من دوار لعسارة بالنفوذ الترابي الدروة، يشتبه فيهما بارتكاب الحادث المميت، حيث جرى حجز الدراجة النارية لفائدة البحث، ووضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما تمهيديا، قبل عرضهما اليوم على ممثل النيابة العامة المختصة ببرشيد، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في مثل هذه الحوادث.