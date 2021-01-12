درك السوالم يضع حدا لمغامرة "بارون مخدرات"

درك السوالم يضع حدا لمغامرة "بارون مخدرات"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 19:50

مددت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الثلاثاء، الحراسة النظرية في حق مشتبه فيه بالاتجار في المخدرات، لمدة يوم واحد قصد تعميق البحث معه، بعد إيقافه من قبل عناصر المركز الترابي السوالم سرية برشيد، قبل عرضه على ممثل الحق العام غدا الأربعاء للنظر في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم تمكنت من وضع حد لنشاط “بارون مخدرات” من ذوي السوابق القضائية وحديث مغادرة السجن، بعد كمين محكم ومراقبة دقيقة لتحركات المشتبه فيه بالاتجار في الممنوعات، على مستوى مركز السوالم نواحي عاصمة أولاد حريز.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الضابطة القضائية قامت بتفتيش اعتيادي لمنزل بدوار الخيايطة نواحي برشيد بعد إشعار النيابة العامة المختصة، أسفر عن حجز كمية من مخدر القنب الهندي تقارب 5 قنطارات و50 كيلوغراما من أوراق التبغ و20 كبسولة من المخدرات الصلبة “الكوكايين”، فضلا عن سيارة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وسلاح أبيض وهاتف نقال.

الدرك الملكي السوالم بارون مخدرات برشيد

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