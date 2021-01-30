درك بلفاع يحجز طنا من السكر المدعم

نجح كمين نصبته مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع في حجز عربة، مساء السبت، للاشتباه في حملها لمواد غذائية مهربة، في طريق فرعية بالحدود بين إقليمي اشتوكة آيت باها وتزنيت.

وأوردت مصادر هسبربس أن العربة كانت محملة بأزيد من طن من السكر المدعم، قادمة من الأقاليم الجنوبية في اتجاه أكادير، إذ جاء حجز الكمية لعدم قانونية نقلها.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف شخصين جرى الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.