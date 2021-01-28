درك ولد زيدوح يجر 5 أشخاص إلى القضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، نواحي الفقيه بن صالح، مساء الخميس، من توقيف 5 أشخاص، ثلاثة منهم بشبهة الاتجار بالمخدرات، واثنان بشبهة الوساطة ومحاولة تقديم رشوة.

وذكرت مصادر هسبريس أن الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم بدوار أولاد ايلول قاوموا دورية الدرك الملكي بشدة، إذ استعملوا سيفا من الحجم الكبير وقطعا من الزجاج لإبعاد عناصر الدورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وحجز كيسين من “الكيف سنابل”، وأزيد من 1.5 كيلوغرامات من المخدرات و10 لترات من مسكر “الماحيا” قابلة للاستهلاك، ودراجة نارية من النوع الرفيع، فضلا عن مبالغ مالية.

وفي السياق ذاته، جرى توقيف شخصين حاولا التوسط لدى مصالح الدرك بالمركز ذاته لإطلاق سراح المشتبه فيهم، وذلك من خلال عرض رشوة تقدر قيمتها بـ20 ألف درهم.

وتم وضع الأشخاص الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.