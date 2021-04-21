دعم نفسي يواكب التلاميذ لتجاوز آثار الجائحة

شرعت مديريات إقليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية في تعميم العمل ببرامج للدعم النفسي الخاصة بمساعدة التلاميذ على تفادي التوتر والضغوط ذات الصلة بظروف الامتحانات خلال أزمة جائحة “كوفيد 19”.

وقال عبد المالك عبابو، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم مكناس، إن برنامج المواكبة النفسية يهدف إلى مساعدة التلاميذ على إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية في أفضل الظروف.

وأوضح رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، أن “هذا البرنامج موجه إلى تلامذة جميع الأسلاك التعليمية وكذا إلى أولياء أمورهم؛ وهو من شأنه المساهمة في تخفيف حدة التوتر والضغوطات الناجمة عن قلق الامتحانات، خصوصا في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة “كورونا” التي أثرت بشكل كبير على نفسية التلاميذ”.

وفي وقت تزداد فيه مشاعر الخوف والقلق والتوتر والضغط النفسي في صفوف التلاميذ مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية تأتي هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، لا سيما أن اللجان المختصة بهذه المواكبة النفسية تضم خبراء تربويين وأطباء متخصصين في علم النفس، وهم يعملون مع عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وفق إفادة عبد المالك عبابو.

وتابع رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم مكناس، في التصريح نفسه: “نعتقد أنه يجب العمل على تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني. وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالزيادة في عدد العاملين في مجال توجيه التلاميذ، إلى جانب تعميم توجيهات لتنزيل برنامج المواكبة النفسية للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية؛ وهو برنامج يجب أن يتواصل العمل به خلال السنوات المقبلة، على غرار ما معمول به في دول مجاورة، كإسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى”.