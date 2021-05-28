ديوان شعري أمازيغي يدعم مرضى السرطان الفقراء

التفاتة إنسانية جميلة تلك التي بصم عليها مجموعة من الشعراء الريفيين في ديوان شعري باللغة الأمازيغية، خصصوا عائدات بيعه لدعم مرضى السرطان الفقراء، لا سيما أن منطقة الريف تعرف انتشارا واسعا لهذا المرض الخبيث.

الديوان الشعري الموسوم بعنوانanaruz n tudart ، ومعناه “أمل الحياة”، هو ثمرة سنتين من العمل الإبداعي. وقد اختار الشعراء الذين ألفوه عنوان “أمل الحياة” تعبيرا عن تفاؤلهم الكبير والدائم بالحياة، ونظرتهم الصافية إلى المجتمع، وتطلعهم الدائم المستدام إلى رؤية الحياة بصورة إيجابية.

وشارك في تأليف ديوانanaruz n tudart ، الصادر عن مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف، 61 شاعرا وشاعرة من الريف. وسهر على إعداد الديوان وتصحيحه كل من الدكتور جواد الزوبع، أستاذ جامعي بالكلية متعددة التخصصات الناظور سلوان، والأستاذ محمد أفقير والأستاذ علي سعيد؛ في حين قام بتصميم الغلاف الأستاذ محمد الراشدي.