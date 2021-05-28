ديوان شعري أمازيغي يدعم مرضى السرطان الفقراء

ديوان شعري أمازيغي يدعم مرضى السرطان الفقراء
صورة: هسبريس
الجمعة 28 ماي 2021 - 22:10

التفاتة إنسانية جميلة تلك التي بصم عليها مجموعة من الشعراء الريفيين في ديوان شعري باللغة الأمازيغية، خصصوا عائدات بيعه لدعم مرضى السرطان الفقراء، لا سيما أن منطقة الريف تعرف انتشارا واسعا لهذا المرض الخبيث.

الديوان الشعري الموسوم بعنوانanaruz n tudart ، ومعناه “أمل الحياة”، هو ثمرة سنتين من العمل الإبداعي. وقد اختار الشعراء الذين ألفوه عنوان “أمل الحياة” تعبيرا عن تفاؤلهم الكبير والدائم بالحياة، ونظرتهم الصافية إلى المجتمع، وتطلعهم الدائم المستدام إلى رؤية الحياة بصورة إيجابية.

وشارك في تأليف ديوانanaruz n tudart ، الصادر عن مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف، 61 شاعرا وشاعرة من الريف. وسهر على إعداد الديوان وتصحيحه كل من الدكتور جواد الزوبع، أستاذ جامعي بالكلية متعددة التخصصات الناظور سلوان، والأستاذ محمد أفقير والأستاذ علي سعيد؛ في حين قام بتصميم الغلاف الأستاذ محمد الراشدي.

اللغة الأمازيغية ديوان شعري مرضى السرطان الفقراء منطقة الرّيف

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بدون عنوان: الهجرة من الشمال
الجمعة 28 ماي 2021 - 21:30

بدون عنوان: الهجرة من الشمال

صوت وصورة
نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 19:00

نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي

صوت وصورة
جهود محاربة الحشرة القرمزية
الجمعة 28 ماي 2021 - 11:58

جهود محاربة الحشرة القرمزية

صوت وصورة
وقفة من أجل الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 00:49

وقفة من أجل الريسوني والراضي

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 19:46

حماية الأطفال ضد العنف

صوت وصورة
غرق داخل بالوعة للصرف الصحي
الخميس 27 ماي 2021 - 18:36

غرق داخل بالوعة للصرف الصحي