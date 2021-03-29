ديوب يقترب من اختيار السنغال بدل المغرب

بات اللاعب الشاب سفيان ديوب، متوسط ميدان نادي موناكو الفرنسي، قريبا من تمثيل المنتخب السنغالي، على حساب “أسود الأطلس” و”الديكة” الفرنسية، بحكم توفره على الجنسية الفرنسية، كما أنه ينحدر من أب سنغالي وأم مغربية.
وأكد أليو سيسي، مدرب “أسود الترنغا”، أنّه تواصل مع ديوب، الذي يعتبر من أبرز مواهب الدوري الفرنسي، من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان السنغال، إلى جانب بقية النجوم بقيادة مهاجم ليفربول ساديو ماني.
ولفت ديوب الأنظار خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تألق بقميص فريقه موناكو، الذي سجل له مجموعة من الأهداف. كما بات على رادار عدد من الأندية خارج “الليغا 1″، التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته.
وقال مدرب السنغال في تصريحات لوسائل إعلامية محلية نقلها موقع “غول أون فوت”: “لقد تواصلت مع اللاعب سفيان ديوب منذ فترة، كما تواصلت مع والده، وهو شخص جيد ويحب بلاده (السنغال)، وأتمنى أن يؤثر في قرار ابنه، ويشجعه على اختيار اللعب لمنتخب السنغال في أسرع وقت ممكن”.
أين أنتم يا جيش الإدارة التقنية والكشافين في أوروبا التابعين لجامعة الكرة، وأنتم تتقاضون الملايين.
الله يسهل عليه، شخصيا أظن أن السنغال أولى به بعد فرنسا بلد المنشأ. كنت سأقول العكس لو كان اللاعب ولد وترعرع بالمغرب لأب أو أبوين أجنبيين، أو ولد بالخارح وترعرع بين أحضان عائلة أمه المغربية ولو كان أبوه أجنبي.
فقط وجهة نظر .
وبااااركا وبااااركا من الحلوة قهرتونا بنهب المال العام اومغطيين بالاعابا شوفو من حال أبناء البطولة. عفاااكم عفاااكم احامب باكم…….. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الأفضل له أن يمثل بلاد أبوه
نحن المسلمون نتبع جنسية ودين الأب
إذا كان أبوك مغربيا فأنت مغربي
هذا الشاب هو سينغالي لأنه أبوه سينغالي
نحن المغاربة ليس عندنا نقص بشري أو عقم بشري حتي نستعين
بأبناء غير المغاربة أو المجنسين .
المكان الذي يلعبه فيه عندنا الكثير من المغاربة
في البطولة المغربية
أحسن إختيار هو أن يختار بلاد أبوه .
ثم ” ديوب ” هو إسم إفريقي لا علاقة له مع المغرب
هذه العدوى تجنيساللاعبن أو إستعمال أبناء الأجانب هي فكرة
غربية وليست من تقاليدنا .
غير الكنية ديالو ديوب كتعني سينيغالي راه عندنا لا عبين محلين أحسن بكثير من بعض إخوانهم المحترفين خاص غير اللي يعرف إوضفهوم بحال سي عموتة الله إسهل عليه إمشي إمثل السينيغال راه حر معا راسو
لنفرض مثلا
نهاية كأس إفريقيا
بين المغرب و السينغال
أبوه وعائلة أبوه في السينغال
ماذا سيفعلون ؟
أحسن إختيا هو تمثيل السينغال .
أطلب من المسيرين المغاربة أن ليكتروا علينا
هذه الأسماء مثل ديوب .
لو كنت أسمع الراديو وسمعت إسم ديوب لعرفت أنه من فريق الخصم
ليس مغربي .
ستكثرون علينا الأسماء الغير مغربية
حتى لا نعرف فريقنا .
مثلا : برقوق الحدادي النصيري …. هي أسماء مغربية
ديوب هو إسم إفريقي محض جنوب الصحراء
علية تمتيل بلد أبوه .
شحال تعطيوو حتى غادي يختار المغرب على حساب منتخب التيرانكا ؟
فستذكرون ما أقول لكم.
ولماذا لا يختار المغرب مادامت امه مغربية خاص المسؤولين يتحركون فينك يا حجي هذا دور الادارة التقنية للتواصل مع اللاعبين ذوي الجنسيات من اصول مغربية. نتمنى ان نراه بقميص مغربي ليلعب مع زياش وحكيمي وامرابط وباقي النجوم.