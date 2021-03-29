ديوب يقترب من اختيار السنغال بدل المغرب

بات اللاعب الشاب سفيان ديوب، متوسط ميدان نادي موناكو الفرنسي، قريبا من تمثيل المنتخب السنغالي، على حساب “أسود الأطلس” و”الديكة” الفرنسية، بحكم توفره على الجنسية الفرنسية، كما أنه ينحدر من أب سنغالي وأم مغربية.

وأكد أليو سيسي، مدرب “أسود الترنغا”، أنّه تواصل مع ديوب، الذي يعتبر من أبرز مواهب الدوري الفرنسي، من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان السنغال، إلى جانب بقية النجوم بقيادة مهاجم ليفربول ساديو ماني.

ولفت ديوب الأنظار خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تألق بقميص فريقه موناكو، الذي سجل له مجموعة من الأهداف. كما بات على رادار عدد من الأندية خارج “الليغا 1″، التي تسعى إلى الاستفادة من خدماته.

وقال مدرب السنغال في تصريحات لوسائل إعلامية محلية نقلها موقع “غول أون فوت”: “لقد تواصلت مع اللاعب سفيان ديوب منذ فترة، كما تواصلت مع والده، وهو شخص جيد ويحب بلاده (السنغال)، وأتمنى أن يؤثر في قرار ابنه، ويشجعه على اختيار اللعب لمنتخب السنغال في أسرع وقت ممكن”.