ذكرى "الربيع الأسود" تسترجع حجم الانحطاط الحقوقي للنظام الجزائري

قبل عشرين عاما اندلعت احتجاجات “الربيع الأسود” الدامية في منطقة القبائل بالجزائر بعد وفاة تلميذ في المدرسة الثانوية في مقر للدرك الوطني، تبعتها تنديدات قمعها النظام بالقوة. ثورة باسم الدفاع عن الهوية الأمازيغية في منطقة تعد رائدة الاحتجاج في الشارع.
في 18 أبريل 2001 أصيب ماسينيسا قرماح، البالغ 18 عاماً، بجروح خطيرة جراء طلقات من رشاش “كلاشينكوف” في مقر الدرك لبني دوالة، وهي بلدة جبلية قريبة من تيزي وزو، شرق الجزائر العاصمة.
وكان الدرك اعتقل التلميذ في المدرسة الثانوية بعد مشاجرة عادية بين شبان وعناصر الدرك. وبعد يومين توفي في مستشفى بالعاصمة؛ بعدما جرى نقل الشاب إليه في حالة حرجة.
الحادثة وقعت بينما كان سكان منطقة القبائل يستعدون للاحتفال بالذكرى الـ21 لـ”الربيع الأمازيغي”، كعادتها منذ 20 أبريل 1980، وهي تظاهرات مؤيدة للاعتراف بالثقافة الأمازيغية، فانتفض الجميع هذه المرة بعد جنازة “قتيل النظام”.
ونزل سكان المدن والقرى إلى الشوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقرات الدرك الوطني في المنطقة، وتحولت التظاهرات إلى مواجهات مع القوات العمومية التي أطلقت النار بالذخيرة الحية، ما أسفر عن مقتل 126 شخصا وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين.
رد فعل غاضب
يقول سعيد سعدي، أحد رموز النضال من أجل الهوية الثقافية الأمازيغية، إنه “لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن رجل درك يمكن أن يقتل بدم بارد شابا في ثكنته”. وأكد أن “رد فعل السكان كان غاضبا”.
وأوضح سعدي، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن “الربيع الأسود” لعام 2001 هو “شهادة ميلاد لشكل جديد من الاحتجاج في الجزائر؛ أدى إلى احتلال الشارع”.
منذ ذلك الحين، أصبحت المسيرات علامة على السخط الشعبي عندما يتعلق الأمر بنقل رسائل إلى السلطات. وبالتالي فإن التوترات الاجتماعية، مثل مشكلة مياه الشرب والحصول على سكن، غالبا ما تؤدي إلى تظاهرات تتحول أحيانا إلى التعبير بالعنف.
وفي 2011، عام “الربيع العربي”، سجلت الجزائر أكثر من 10 آلاف حركة احتجاجية، كما ذكر سعيد سعدي، مشيرا إلى أن “جميع المطالب تقريبا لا تمر عبر الطرق القانونية أبدا”.
وتواصلت الاحتجاجات حتى اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم. لكنه ما زال مستمرا رغم حظر التجمعات والمسيرات للمطالبة بإسقاط النظام القائم منذ الاستقلال؛ في 1962.
جريمة دولة
قبل عشرين عاما، كان سعيد سعدي رئيسا للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي. وقد سأل الرئيس بوتفليقة، الذي انتخب في 1999، حول وعده بإحلال السلام في بلد نخرته حرب أهلية دموية بين قوات الأمن والإسلاميين، وخاطبه قائلا: “لا يمكننا الاستمرار في المشاركة في حكومة تطلق النار على أبنائها!”
وفي ربيع 2002، استطاعت حركة “العروش” (تجمع قبائل المنطقة)، وهي منظمة موروثة من الأجداد أصبحت تقود الحركة الاحتجاجية، أن تحقق مطلب رحيل غالبية كتائب الدرك الوطني من منطقة القبائل.
وكذلك أصبحت اللغة الأمازيغية معترفا بها كـ”لغة وطنية” بقرار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رغم أنه معارض لأي فكرة تتحدث عن التعددية في الجزائر.
وبالنسبة لسعيد سعدي، الذي نشر مؤخرا الجزء الثاني من مذكراته، فإن “قرار بوتفليقة بإقرار الأمازيغية لغة وطنية جاء لتبرئة نفسه من المسؤولية عن جرائم الدولة المرتكبة في منطقة القبائل”، ثم أصبحت الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، إلى جانب اللغة العربية، بمناسبة تعديل الدستور عام 2016.
أما التقدم الآخر في مسار النضال من أجل الاعتراف بالثقافة الأمازيغية فحدث في دجنبر 2017، عندما أصدر بوتفليقة مرسوما يعترف برأس السنة الأمازيغية “ينّاير” عطلة وطنية رسمية في الجزائر “لتوطيد الوحدة الوطنية”.
ومن المؤكد أن الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية لم يغير شيئًا في الواقع، ما عدا اللافتات الحكومية المكتوبة بها، ذلك لأن تدريسها ظلّ اختياريا، ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية في البرامج الدراسية المعتمدة من طرف الحكومة.
ولكن الحياة تحتاج وجود “مراجع رمزية” من نظام كالقائم في الجزائر، كما أشار سعيد سعدي. حيث أضاف أنه “من الأهمية بمكان أن نرى جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا الذي شوّه سمعة قضية الهوية الأمازيغية، لعقود طويلة، مضطرّا للاعتراف بها”.
ادا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة.
وكأن المغرب في صفو الدول العظمى والمتقدمة اهتموا فقط بمشاكل الشعب واتركوا الأخرين في شأنهم على العموم ان لم نؤديهم فلن ننفعهم في شىء.
دولة يُزعزِعها الحليب والزيت والسميد والبطاطا والسردين والدجاج واللحوم والفواكه وندرة المياه…ليست دولة من الأساس.ولاتستطيع ان تُزعزِع استقرار أي دولة
هادو هما ولاد فرنسا يقتلون ولا يرحمون
حنا في المغرب تنعيشو الحرية والديموقراطية وكلشي رخيص الماكلة،طاكسي……….. التعليم أفضل من اليابان،الكرا رخيص تاهوا ،السبيطارات أحسن من فرنسا،الخدمة موجودة،المغرب أغنى دولة ومتقدم ،الله يكثر حسادنا
اووودي زعما حالنا حنا كشعب مغربي احسن, كلها او هموا مشاكلوا, !
انحطاط حقوقي؟ سحبلي كتهضرو علينا ساعة كتهضرو على الجيران.. صدق صاحب التعليق 1
Une bonne leçon d’Histoire à enseigner aux élèves maghrébins.
لا حول ولا قوة الا بالله! على أساس في المغرب يسود الازدهاز الحقوقي. شعب ليس له اي حق في ان يعبر و يطالب بحقوقه و ما عشناه و ما زلنا نعيشه خير مثال.
من علامات الساعة الكبرى هي ءادعاء نظام بوخروبة الدفاع عن حقوق الانسان في الصحراء المغربية و هو النظام نفسه الذي قتل وذبح الشعب الجزاءري في العشرية السوداء عقابا له على تصويته على الجبهة الإسلامية للاءنقاد؟؟؟؟!!!!
وهو النظام نفسه الذي قام بجريمة نكراء ستظل وصمة عار على جبين كل جزاءري وذلك باءقدامه على طرد الآلاف من المدنيين المغاربة العزل وفي أحد الاشهر الحرم عند الله عزوجل والتي حرم الله فيها القتال فما بالك بطرد مدنيين سرقت ممتلكاتهم في عيد الاضحى المبارك واكباشهم معلقة في منازلهم التي صدرت منهم ذنبهم الوحيد هو أن الحسن الثاني قام بالمسيرة الخضراء؟؟؟؟!!!!
فكلما عجز نظام بوخروبة عن تحقيق ءانتصار عسكري على القوات المسلحة الملكية فاءنه يلجأ لتحقيق ذلك النصر على المدنيين العزل كما وقع في طرد الأبرياء في سنة1975وكما حدث في واقعة العرجة وكأن التاريخ يعيد نفسه،وذلك لتحقيق ءانتصار وهمي وجبات ضدا على الاعراف والدين وحقوق الاءنسان؟؟؟!!!!
حسمية موجودة في الجزير و معتقلو عشرين عام ريفيون موجودون في الجزير
اضحكتني جملة بالمقال (اثر شجار عادي بين شبان والدرك) في قاموس اي دولة الشجار أو المساس بأي فرد من افراد القوات العمومية خلال اي تجمهر يساوي بداية ثورة ضد النظام الحاكم وعليه يواجه ذلك الفعل بقساوة تختلف درجاتها من دولة الى دولة وحسب الحالة النظام الصيني النظام المصري النظام السوري النظام الجزائري كلها وصلت الى درجة القتل بدم بارد ومستعدة حتى للابادة الجماعية للمعارضة ما لم يتدخل المجتمع الدولي لحمايتها كمثال ليبيا وهذا لا يكون إلا حين يتمرد الحاكم على الدول الكبرى لذلك لا يحق لأي أحد ان يغرر بالشعوب لمواجهة انظمتها
اتمنى من الأعماق استقلال الجزائر التي احتلت من طرف كبريات فرنسا عند خروجها منها .منذ ذلك الوقت اعاثوا فيها فسادا نهبوا أموالها أهانوا سكانها .الم يحن الوقت ليلتفت العالم لنجدة هذا الشعب المقهور.
للتسلية فقط وليس اهتماما بك… إلى صحراوي شرقي أو غربي أو الله أعلم**: في تعليقك البارحة حول موضوع معتقلي الريف أخدت تخبط خبط عشواء بتساؤلاتك الجوفاء حول المطالب “المزعومة” بمستشفى وجامعة وصلاة التراويح واحتجاجات مزارعو العرجة… وختمتها بسبب عدم اعتقال اميناتو حيدر وسلطانة خيا التان قد تكون أنت واحد منهن… فلك حريتك بحدود حمراء في بلاد الحريات…
فرنسا لم تغادر الجزائر حتى نصبت اكتر من نفسها تركت الابناء والاحفاد اكتر من الدين رحلوا معها
ازلام عبلة يسكنون هذا الموقع … كلما نُشِر مقال عن جرائم اسيادهم، تجدهم يغرقون التعليقات بسَبِّ المغرب، لتحويل الانظار … كل شيء له حدود، الا الكون و غباء النظام العسكري الجزائري و ازلامه.
ههه .. نسخة طبق الأصل ممن يتولون أمورنا في المغرب. الغربال يعيب على الشبكة، كما نقول في عاميتنا. ليس في القنافذ أملس، الأنظمة العربية تحكم شعوبها بالحديد و النار و نهاياتها حديد و نار. لم يتراجع أي نظام عربي قط على مواقفه اتجاه شعبه و وطنه وكل الأنظمة العربية البائدة كانت نهاياتها أليمة، التاريخ يعيد نفسه كل مرة لديها للأسف، فهل من مدكر.
وكأننا في المغرب نعيش الفردوس ..
الوضع الحقوقي في الجزائر أفضل بكثير من ما هو عندنا .. الدولة الجزائرية لا تصور الناس عراة في الفنادق و لا تحجز عربات الباعة المتجولين بشكل قمعي و همجي كما يحدث عندنا .. و الكثير الكثير ..
المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي قمعت شعبها أثناء الجائحة و مازالت .
بكل اختصار وكما يقول المثل، من كان بيتة من زجاج فلا يرمي الآخرين بالحجارة، نقطة وإلى السطر.
المنطقة الوحيدة التي تعارض النظام العسكري الجزائري هي منطقة القبائل الأمازيغية. أعرف العشرات الأشخاص من هذه منطقة القبائل و كلهم يؤكدون مغربية الصحراء و ضد حكم العسكر في الجزائر.
الجزائر ضحية لنظامها الفاسد
جنرالات السلطة بالجزائر هم من فرملو
تقدم وازدهار البلاد
بدرو ثروات هائلة من عائدات البترول والغاز في سبيل قضايا لا تهم الشعب
المسكين.
حتى يتوقف النزيف لا بد للحراك أن يستمر ويتصاعد حتى يتغير النظام الفاسد الظالم..
ويحل محله نظام مدني ديمقراطي تعددي.. يأتي بوجوه شابة جديدة تحمل أفكار متحررة خلاقة.
إذا الشعب يوما أراد الحياة #
لا بد أن يستجيب القدر.
في الجزائر وصلوا الى حد اغتصاب الرجال والنساء وحتى الأطفال. وصلوا الى حرق الأشخاص حتى الموت وهم احياء .وصلوا الى حد تجويع الشعب. وصلوا الى حد عزل مم العمل كل من نطق بكلمة وووووو