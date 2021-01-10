رئيس الجزائر يلتحق من جديد بمستشفى في ألمانيا

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، عاد إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الجزائري قد غاب عن منصبه أسابيع عديدة، أواخر السنة الماضية، بداعي الاستشفاء من فيروس كورونا فوق التراب الألماني قبل أن يرجع في 29 دجنبر المنصرم.

المصدر نفسه ذكر أن “تبون توجه إلى برلين من قاعدة بوفاريك الجوية، قرب الجزائر العاصمة ،حيث كان في وداعه مسؤولون كبار”.