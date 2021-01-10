رئيس الجزائر يلتحق من جديد بمستشفى في ألمانيا

رئيس الجزائر يلتحق من جديد بمستشفى في ألمانيا
صورة: أرشيف
الأحد 10 يناير 2021 - 16:10

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، عاد إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الجزائري قد غاب عن منصبه أسابيع عديدة، أواخر السنة الماضية، بداعي الاستشفاء من فيروس كورونا فوق التراب الألماني قبل أن يرجع في 29 دجنبر المنصرم.

المصدر نفسه ذكر أن “تبون توجه إلى برلين من قاعدة بوفاريك الجوية، قرب الجزائر العاصمة ،حيث كان في وداعه مسؤولون كبار”.

النظام الجزائري عبد المجيد تبون فيروس كورونا مستشفيات ألمانيا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • jamal
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:13

    ها لي قلنا لكم… يبدو ان تبون من متابعي هسبرس…

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بنيعقوب
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:16

    خلاصة الموضوع انه اذا كان المشرق ارض الانبياء فالمغرب ارض الاولياء
    المرجو من هسبريس النشر

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراء المغربيه
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:16

    مسكين سمع الولايات المتحده الامريكيه فتحت قنصلية ديالها في الصحراء المغربيه و هي تجيه كرونة ههههههه

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زكرياء المغربي
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:17

    مستقبل مجهول تنتظره الجزائر في ظل حكم الجنرالات ؟؟؟
    من هذا المنبر أوجه التحية للشعب القبائلي الشقيق

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حالم بالوحدة
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:17

    هاد ألمانيا مداوياه مداوياه من كورونا يعالجوه حتى من مرض الحقد على المغرب يشوفو ليه شي طبيب نفساني يكملوا خيرهم

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحقيقة
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:18

    الجزائر أصبحت أضحوكة العالم.. دولة بدون رئيس ولا مؤسسات صاحبة أقوى نظام صحي في افريقيا ههههههه الشعب الجزائري في أمس حاجة لتقرير مصيره من عسكر مستبد و منحط.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:18

    في اخر ظهور لي عبد المجيد تبون لاحظنا كسرا في رجله اليمنى وعدم قدرته على تحريك اليد ربما والله اعلم الرئيس لم يصب بفيروس كورونا وانما بمحاولة اغتيال من طرف الجنرالات او النظام السابق

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من المغرب الواضح
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:18

    الله شفيه ورده لجادة الصواب….راه كولشي تيفوت تيبقى غير لفوت. ….

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachad hadri
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:19

    قلنا ليكم غير بشوية صحة الرجل لا تتحمل خاصة أنه المصاب الوحيد بكوفيد 19 الذي ظهرت حتى على قدميه الأعراض!؟

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أطلسي
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:19

    أظن الصدمة كانت قوية عليه بعد مشاهدة ما وقع اليوم بمدينة الداخلة يا أحسن منظومة صحية في افريقيا وووووو..

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متابع
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:20

    حاولو عليه غادي طارطقولو المرارة قنصلية مورا قنصلية و الدينار طاح و بوريطة شرا مقاص جديد….

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مومو
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:20

    لقد سمع بفتح السفير الأمريكي للقنصلية الأمريكية بالداخلة و قدم ندوة صحفية و لما سمع فحواها و مضامينها انهار من شدة الصدمة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:20

    لا شحال من كرونة في هذا الرئيس
    باينة هذه كرونة الصحراء المغربية لي هلكاتو

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لعيون عينيا والصحراء مغربية
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:20

    تبون تمحن مسيكين فهاد البرد وغادي لالمانيا يحسن عوانو غايتكمش كتر من كيف كان عندك

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • @li
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:21

    قلناها مرارا.رخفوا على الراجل شوية.من أخبار الإنتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية في مختلف المحافل.بخصوص قضيتنا الوطنية.إوا هاهوا رجع ثاني للمستشفى.وبقات الجزائر هكاك.عجيب أمر هذا البلد الجار.يكن حقدا لا حدود له للمغرب.كل خبر يفرحنا هو مأساة بالنسبة لهم.الله يعفوا عليهم

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سلام عليكم
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:22

    نتاخبو عليه غير باش اتعالج في المانية ههه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Observateur
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:22

    Le pauvre n’a été ramené au pays que poùr signer la constitùtîon et la loi de finance

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:22

    يجب عليه الاستقالة كما اقال وزير التجهيز و النقل بالامس لتعا قده مع شركة أجنبية للطعام في الطائرات تحت ذريعة عدم تشجيع المنتوج الوطني فلماذا لا يشجع هو ايضا منتوج احسن دولة إفريقية في الصحة و يعالج في بلده.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassan 6
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:23

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نتمى له الشفاء العاجل. إلى جنرالات الجزائر الشقيقة كفاكم كدبا. جءتم به للتوقيع فقط

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ورديغي
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:23

    بعد منعي من التعليق في الفايس بوك من التعليق بسبب تبيلغ الدباب العسكري الدزيري،رجاء أخبروا بوتفليقة المقعد بفتح قنصلية بالداخلة لامريكا ولا تنسو أن تهمسوا لبوخروبة بجانب قبره بالخبر…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ali
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:23

    اقولها واكررها الجزاىر تتوفر على أحسن منظومة صحية في شمال أفريقيا وأفريقيا وعلاش غادي عند الألمان للتداوي عندك…. ….

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قنصلية واشنطن في الداخلة
الأحد 10 يناير 2021 - 15:12 13

قنصلية واشنطن في الداخلة

صوت وصورة
القصيدة البدوية في جهة الشرق
الأحد 10 يناير 2021 - 14:11 8

القصيدة البدوية في جهة الشرق

صوت وصورة
إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس
الأحد 10 يناير 2021 - 12:26 10

إنجاز طريق يخلّف استياء بفاس

صوت وصورة
حرفيو الخشب وأضرار الجائحة
الأحد 10 يناير 2021 - 10:25 1

حرفيو الخشب وأضرار الجائحة

صوت وصورة
بياض الثلج على جبال بني ملال
السبت 9 يناير 2021 - 22:16 2

بياض الثلج على جبال بني ملال

صوت وصورة
الغناء يجمع غيث بالبسطاوي
السبت 9 يناير 2021 - 17:59 3

الغناء يجمع غيث بالبسطاوي