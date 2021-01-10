رئيس الجزائر يلتحق من جديد بمستشفى في ألمانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 10 يناير 2021 - 16:10
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، عاد إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من الإصابة بفيروس كورونا.
وكان الرئيس الجزائري قد غاب عن منصبه أسابيع عديدة، أواخر السنة الماضية، بداعي الاستشفاء من فيروس كورونا فوق التراب الألماني قبل أن يرجع في 29 دجنبر المنصرم.
المصدر نفسه ذكر أن “تبون توجه إلى برلين من قاعدة بوفاريك الجوية، قرب الجزائر العاصمة ،حيث كان في وداعه مسؤولون كبار”.
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ها لي قلنا لكم… يبدو ان تبون من متابعي هسبرس…
خلاصة الموضوع انه اذا كان المشرق ارض الانبياء فالمغرب ارض الاولياء
المرجو من هسبريس النشر
مسكين سمع الولايات المتحده الامريكيه فتحت قنصلية ديالها في الصحراء المغربيه و هي تجيه كرونة ههههههه
مستقبل مجهول تنتظره الجزائر في ظل حكم الجنرالات ؟؟؟
من هذا المنبر أوجه التحية للشعب القبائلي الشقيق
هاد ألمانيا مداوياه مداوياه من كورونا يعالجوه حتى من مرض الحقد على المغرب يشوفو ليه شي طبيب نفساني يكملوا خيرهم
الجزائر أصبحت أضحوكة العالم.. دولة بدون رئيس ولا مؤسسات صاحبة أقوى نظام صحي في افريقيا ههههههه الشعب الجزائري في أمس حاجة لتقرير مصيره من عسكر مستبد و منحط.
في اخر ظهور لي عبد المجيد تبون لاحظنا كسرا في رجله اليمنى وعدم قدرته على تحريك اليد ربما والله اعلم الرئيس لم يصب بفيروس كورونا وانما بمحاولة اغتيال من طرف الجنرالات او النظام السابق
الله شفيه ورده لجادة الصواب….راه كولشي تيفوت تيبقى غير لفوت. ….
قلنا ليكم غير بشوية صحة الرجل لا تتحمل خاصة أنه المصاب الوحيد بكوفيد 19 الذي ظهرت حتى على قدميه الأعراض!؟
أظن الصدمة كانت قوية عليه بعد مشاهدة ما وقع اليوم بمدينة الداخلة يا أحسن منظومة صحية في افريقيا وووووو..
حاولو عليه غادي طارطقولو المرارة قنصلية مورا قنصلية و الدينار طاح و بوريطة شرا مقاص جديد….
لقد سمع بفتح السفير الأمريكي للقنصلية الأمريكية بالداخلة و قدم ندوة صحفية و لما سمع فحواها و مضامينها انهار من شدة الصدمة
لا شحال من كرونة في هذا الرئيس
باينة هذه كرونة الصحراء المغربية لي هلكاتو
تبون تمحن مسيكين فهاد البرد وغادي لالمانيا يحسن عوانو غايتكمش كتر من كيف كان عندك
قلناها مرارا.رخفوا على الراجل شوية.من أخبار الإنتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية في مختلف المحافل.بخصوص قضيتنا الوطنية.إوا هاهوا رجع ثاني للمستشفى.وبقات الجزائر هكاك.عجيب أمر هذا البلد الجار.يكن حقدا لا حدود له للمغرب.كل خبر يفرحنا هو مأساة بالنسبة لهم.الله يعفوا عليهم
نتاخبو عليه غير باش اتعالج في المانية ههه
Le pauvre n’a été ramené au pays que poùr signer la constitùtîon et la loi de finance
يجب عليه الاستقالة كما اقال وزير التجهيز و النقل بالامس لتعا قده مع شركة أجنبية للطعام في الطائرات تحت ذريعة عدم تشجيع المنتوج الوطني فلماذا لا يشجع هو ايضا منتوج احسن دولة إفريقية في الصحة و يعالج في بلده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نتمى له الشفاء العاجل. إلى جنرالات الجزائر الشقيقة كفاكم كدبا. جءتم به للتوقيع فقط
بعد منعي من التعليق في الفايس بوك من التعليق بسبب تبيلغ الدباب العسكري الدزيري،رجاء أخبروا بوتفليقة المقعد بفتح قنصلية بالداخلة لامريكا ولا تنسو أن تهمسوا لبوخروبة بجانب قبره بالخبر…
اقولها واكررها الجزاىر تتوفر على أحسن منظومة صحية في شمال أفريقيا وأفريقيا وعلاش غادي عند الألمان للتداوي عندك…. ….