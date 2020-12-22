رئيس الوفد الإسرائيلي يخاطب المغاربة بالدارجة: "الله يكثر خيركم"

تحدث مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل، باللهجة المغربية في تصريحه إلى جانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ورئيس الوفد الإسرائيلي إلى المغرب هو ابن لعائلة هاجرت إلى إسرائيل من المغرب، ومن جذور مغربية.

وقال بن شبات، في تصريحه عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس وتوقيع اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا: “إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم”، مضيفا: “نحمد الله ونشكره على هاذ النهار.. ما نقدر نخبي ومعندي ما نستر، كلشي باين على وجهي وكلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان”، وزاد: “الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا”.

وأضاف المتحدث أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة إليه ليس بصفته السياسية، ولكن لكون عائلته من والده وأمه وأشقائه “كلهم ولدوا وترعرعوا في المغرب قبل ذهابهم إلى إسرائيل”، مشيرا إلى أن أجداده كانوا يحكون له عن المغرب وتقاليده.

رئيس الوفد الإسرائيلي أكد أن الرحلة الجوية من تل أبيب إلى الرباط “تاريخية بكل معنى الكلمة” من أجل تحويل الرؤية إلى واقع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعبر عن تقديره العميق للملك محمد السادس.

وأشاد بن شبات بالعلاقات التي تجمع الملك محمدا السادس مع شعبه المغربي واليهود المغاربة، معتبرا أن استئناف العلاقات يشكل جسرا بين الشعبين المغربي والإسرائيلي.

وأوضح المسؤول ذاته أن إسرائيل تريد التعاون مع المغرب في مجالات الطيران والعلم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، مشددا على أن “المغرب وإسرائيل يمكنهما أن يلعبا دورا مهما في اتجاه تغيير المنطقة لصالح الشعبين وشعوب المنطقة”.

ووقع المغرب وإسرائيل وأمريكا، مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، اتفاقا ثلاثيا بمثابة خارطة طريق ستشتغل عليها الدول الثلاث في المرحلة المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.

وكشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل والمغرب ستفتتح في غضون أسبوعين.