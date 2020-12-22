رئيس الوفد الإسرائيلي يخاطب المغاربة بالدارجة: "الله يكثر خيركم"

تحدث مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل، باللهجة المغربية في تصريحه إلى جانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
ورئيس الوفد الإسرائيلي إلى المغرب هو ابن لعائلة هاجرت إلى إسرائيل من المغرب، ومن جذور مغربية.
وقال بن شبات، في تصريحه عقب استقباله من قبل الملك محمد السادس وتوقيع اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا: “إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم”، مضيفا: “نحمد الله ونشكره على هاذ النهار.. ما نقدر نخبي ومعندي ما نستر، كلشي باين على وجهي وكلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان”، وزاد: “الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا”.
وأضاف المتحدث أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة إليه ليس بصفته السياسية، ولكن لكون عائلته من والده وأمه وأشقائه “كلهم ولدوا وترعرعوا في المغرب قبل ذهابهم إلى إسرائيل”، مشيرا إلى أن أجداده كانوا يحكون له عن المغرب وتقاليده.
رئيس الوفد الإسرائيلي أكد أن الرحلة الجوية من تل أبيب إلى الرباط “تاريخية بكل معنى الكلمة” من أجل تحويل الرؤية إلى واقع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعبر عن تقديره العميق للملك محمد السادس.
وأشاد بن شبات بالعلاقات التي تجمع الملك محمدا السادس مع شعبه المغربي واليهود المغاربة، معتبرا أن استئناف العلاقات يشكل جسرا بين الشعبين المغربي والإسرائيلي.
وأوضح المسؤول ذاته أن إسرائيل تريد التعاون مع المغرب في مجالات الطيران والعلم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، مشددا على أن “المغرب وإسرائيل يمكنهما أن يلعبا دورا مهما في اتجاه تغيير المنطقة لصالح الشعبين وشعوب المنطقة”.
ووقع المغرب وإسرائيل وأمريكا، مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، اتفاقا ثلاثيا بمثابة خارطة طريق ستشتغل عليها الدول الثلاث في المرحلة المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب واعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.
وكشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل والمغرب ستفتتح في غضون أسبوعين.
قد نلقى في إسرائيل ما لم نلقاه في الجزائر والعلاقات معها طوال هذه السنين خسارة كبيرة ونتمنى الرقي قدما نحو العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل
ما أعجبتني هو عندما رأى مئير بن شابات صاحب الجلالة و خاطبه قائلا: الله يبارك في عمر سيدي و ساعة سعيدة. أما الدارجة التي يتكلم بها تبيين ان اليهود يتشبتون بتقاليدهم و أصولهم ولا ينسون الخير و الخبز و الطعام ليس كبعض الاخوان يا حسرتاه.
اسرائيل الحقيقية هي جار السوء الذي كان يحاول جاهدا طوال 40 سنة لتقسيم وتمزيق المغرب
السلام عليكم
البلد لم يرتمي في أحضان إسرائيل.
المغرب لدغ من طرف الجيران و الأصدقاء الأشقاء و اصحاب الفخامة و السمو .و حتى الأعداء.
آن الأوان للمغرب أن ينتبه لاقتصاده، و هو الدي كان يضحي طوال 50 سنة بالغالي و النفيس و دون مقابل و لا حتى كلمة شكر.
تاخرنا في هذه العلاقة ,اشتغلت مع اليهود المغاربة انهم من اطيب خلق الله.
سبحان ربي العظيم،تلقى الخير في دولة تبعدك ألاف الكيلومترات ولا تلقى الخير عند جارك الذي كنت تعتبره بأنه أخوك.
رئيس الوفد الإسرائيلي يخاطب المغاربة بأدب ويقول إخواننا المغاربة السلام عليكم والله يكثر خيركم”، مضيفا: “نحمد الله ونشكره على هاذ النهار.. ما نقدر نخبي ومعندي ما نستر، كلشي باين على وجهي وكلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان”، وزاد: “الله يكمل بالخير ويفرحكم ويفرحنا كلنا”.
أما جيراننا وأبناء جلدتنا شبعوا فينا شتائم وتخوين وتكفير، يتشدقون بالاسلام والدين ينهي على ذلك. الله يهدي ما خلق
العالم اليوم يتكلم لغة المصالح ونحن في المغرب مصلحتنا تقتضي أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل …لن نفرط في فلسطين ولكن يبقى المغرب أولا وثانيا وثالثا لأن بجوارنا أعداء يتربصون بنا ويشنون علينا حربا منذ أكثر من 45 سنة فمرحبا بإسرائيل في المغرب وللي عندو شي فتوى يفتيها على راسو….
التطبيع هو خطأ سياسي. و إسرائيل تبحث عن إلغاء دولة فلسطين و التطبيع هو إلغاء دولة فلسطين. أما التصريح أن المملكة لا تزال متمسكة بالحق الفلسطيني و بالقضية الفلسطينة تصريح لا يختلف كثيرا عن التصريح بأين الثروة؟؟