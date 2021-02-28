رابطة نسائية تتضامن مع متضررات من "باب سبتة"‎

أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن تدابير إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من إغلاق معبر باب سبتة خطوة مهمة في سبيل حل معضلة البطالة النسائية في المنطقة، وتعزيز استقلالية النساء المادية، معتبرتين أن من شأن هذه الخطوة حماية الاقتصاد الوطني من التهريب، و”تغيير صورة المنطقة من منطقة للتهريب المعيشي إلى منطقة للأنشطة والجذب الاقتصادي المثمر”.

وشددت الفيدرالية والشبكة، في بيان لهما توصلت به هسبريس، على أنهما تتبعتا هذا الملف وترافعتا حوله وطنيا ومع بعض الجهات المسؤولة بالمنطقة، من أجل إيجاد حلول عملية للنساء العاملات بمعبر سبتة، واعتباره أولوية في السياسيات العمومية مركزيا وترابيا وفي برامج التمكين المجالي الاقتصادي، وتقديم بدائل حقيقية للنساء ممتهنات التهريب المعيشي، بشكل يقي حياتهن وسلامتهن ويضمن كرامتهن وحقوقهن.

ويأتي البيان في سياق التدابير التي اتخذتها السلطات الإقليمية لعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل البدء في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات، سواء من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أو عن إغلاق معبر باب سبتة، “الذي كان يشغل عددا كبيرا من شباب ونساء ورجال المدينة في التهريب المعيشي، وأدى الإغلاق إلى فقدانهم مورد رزقهم”.

ودعت الرابطة والشبكة إلى التسريع في حل وضعية النساء المشتغلات في التهريب المعيشي، “علما أن عددا كبيرا منهن معيلات للأسر ومتضررات كثيرا من تأثيرات الجائحة ومن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية (…) إلى جانب المشتغلات في القطاعات غير المهيكلة وحتى المهيكلة اللواتي فقدن مورد رزقهن وتعرضن للبطالة والفقر”.

وشدد البيان على ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة (كبيرات السن، في وضعية إعاقة…)؛ على أن تضمن هذه البدائل شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء، مع ضرورة تعزيز الحوار وآليات الإنصات والتفاعل مع المعنيات ومع الجمعيات الشريكة والمهتمة والمتابعة للوضع.