"رباب فيزيون" تطلق أغنية "إفريقيا مونايت"

أعلنت مجموعة رباب فيزيون عن إصدار أغنية جديدة بعنوان “إفريقيا مونايت”؛ وهو العنوان الذي يترجم في اللغة العربية بـ”الاتحاد أو التجمع بين دول إفريقيا”.

الأغنية، التي جرى تسجيلها بكل من مدينتي أكادير والدار البيضاء والولايات المتحدة الأمريكية، من ألحان بوحسين فولان وكلمات محمد بانضاج. أما التوزيع الموسيقي، فقامت به مجموعة رباب فيزيون، بالتنسيق مع يوسف كريران.

وتعالج هذه الأغنية الاندماج والتعايش الحاصل بين سكان القارة الإفريقية والذي لمسته مجموعة رباب فيزيون في جولاتها المتعددة بمختلف بقاع القارة السمراء وأرجائها.

وعمد الفنان بوحسين فولان إلى الحديث عن تجربته الشخصية رفقة زملائه بمجموعة رباب فيزيون من خلال الجولات الفنية بمختلف الدول المنتمية إلى المجال الجغرافي لقارة إفريقيا، حيث حاول من خلال كلمات الأغنية أن يعبر عن الإحساس الذي يشعر به في كل مناسبة يزور فيها إحدى هذه الدول والذي يتمثل في التآزر والتعايش والانسجام العفوي مع سكان إفريقيا.

وتأتي هذه الأغنية الجديدة، وفق القائمين على العمل، ليؤكد من خلالها الفنان بوحسين فولان على تثمينه للخطوات والأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في الانفتاح على الدول الإفريقية، وامتنانه العميق للاحتضان الذي خص به الملك محمد السادس أفارقة جنوب الصحراء عبر تسهيل عملية الإقامة وكذا الترحاب الجميل الذي أبداه المغاربة تجاه إخوانهم من دول إفريقيا؛ ما سهل كثيرا عملية اندماجهم داخل المجتمع المغربي في مختلف المجالات.

كما دعا الفنان بوحسين فولان في كلمات أغنية “إفريقيا مونايت” جميع مكونات المجتمع الإفريقي إلى مزيد من التلاحم والتعايش والحفاظ على المكتسبات المشتركة وتثمين الجذور الثقافية وتقدير قيمتها في أفق إنتاج الإبداعات المشتركة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن مجموعة رباب فيزيون تسعى، من خلال إصدار الأغنية الجديدة في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة بسبب جائحة “كورونا”، إلى تحقيق التواصل الفني مع الجمهور الأمازيغي والمغربي في انتظار التواصل المباشر عبر منصات المهرجانات الوطنية والعالمية.